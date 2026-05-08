Ny ordförande för Liberalerna i länet: "Suverän sakpolitik"

Maria Björklund Strömberg är vald till ny ordförande för Liberalerna i Kalmar län. Foto: Pressbild

Kalmarpolitikern Jonathan Strömberg lämnade sitt uppdrag som ordförande Liberalerna i Kalmar län efter närmandet till SD. Nu har Maria Björklund Strömberg valts till ny ordförande.

Det har inte varit lugn och ro som symboliserat Liberalernas 2026 hittills. Efter att partiledaren Simona Mohamsson deklarerat att man vill regera tillsammans med Sverigedemokraterna om Tidöpartierna vinner valet delades partiet i flera läger.

Mohamsson omvaldes som partiordförande och då valde Jonathan Strömberg, ordförande för Liberalerna i Kalmar län, att lämna sitt uppdrag.

Nu har partiet haft årsmöte på Munken i Mönsterås och valt en ny länsordförande. Det blir Maria Björklund Strömberg från just Mönsterås.

– En dag fylld av engagemang, samtal och framtidstro. Det är alltid lika inspirerande att möta företrädare från hela länet och känna den starka gemenskapen i vårt arbete. Tillsammans med både nya och erfarna ledamöter ser jag fram emot att fortsätta utveckla vårt arbete i länet, den kommande valrörelsen och att vi äntligen ska få prata om vår suveräna sakpolitik med väljarna, säger Maria Björklund Strömberg.

Ola Håkansson från Nybro omvaldes som vice ordförande och Jennie Uller, Kalmar, omvaldes till andre vice ordförande. Till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen valdes William Malmsten, Västervik, Mariia Erkhova, Nybro, Anders Carlsson, Västervik och Pontus Wellin från Oskarshamn. Kvar som ledamöter är Fredrik Lindström från Västervik och Torbjörn Lankowski från Högsby.

Torbjörn Uddén från Mönsterås och Marcus Medaglia från Borgholm blev valda till ersättare. En öppen frågestund hölls också med förstanamnet på regionlistan, Ola Håkansson, som lyfte flera prioriterade frågor som han tänker driva för att återta mandat i regionen.

Det handlar om: * jämställd vård i hela länet, även på mindre orter * kvinnors hälsa, inte minst rätten till gynekolog * minska köerna till psykiatrin, inte minst till BUP * Stärkt akutvård i Oskarshamn.