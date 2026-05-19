19 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Kvinna i Vimmerby fick fejkböter – klickade inte på länken

Kvinna fick ett sms som skulle se ut att komma från Transportstyrelsen. Foto: MostPhotos

Kvinna i Vimmerby fick fejkböter – klickade inte på länken

KRIM 19 maj 2026 13.00

En kvinna i 45-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, fick ett sms som skulle se ut att komma från Transportstyrelsen.

Annons:

I meddelandet stod det att kvinnan fått böter och det fanns även med en länk, som kvinnan skulle trycka på för att betala böterna. 

– Hon förstod att det inte stämde och tryckte inte på länken. Hon raderade sms:et i stället, säger Hampus Haag vid polisen. 

En anmälan om försök till bedrägeri är upprättad. Det här inträffade under måndagen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt