Kvinna i Vimmerby fick fejkböter – klickade inte på länken

Kvinna fick ett sms som skulle se ut att komma från Transportstyrelsen. Foto: MostPhotos

En kvinna i 45-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, fick ett sms som skulle se ut att komma från Transportstyrelsen.

I meddelandet stod det att kvinnan fått böter och det fanns även med en länk, som kvinnan skulle trycka på för att betala böterna.

– Hon förstod att det inte stämde och tryckte inte på länken. Hon raderade sms:et i stället, säger Hampus Haag vid polisen.

En anmälan om försök till bedrägeri är upprättad. Det här inträffade under måndagen.