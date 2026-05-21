MAN ANHÅLLEN FÖR FÖRSÖK TILL RÅN

En man i 35-årsåldern sitter anhållen för försök till rån mot en kvinna i 65-årsåldern. En kvinna var först också anhållen, men släpptes i dag på morgonen.

Det ska ha varit under onsdagen som händelsen inträffade på en mindre ort strax utanför Västervik.

– Det här kom till polisens kännedom och polisen var där och grep både mannen och kvinnan, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Det som ska ha hänt är att en man i 35-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern besökt en kvinna i 65-årsåldern på adressen.

– Med hot om våld har man sedan försökt tilltvinga sig gods. Jag kan inte gå in exakt på vad eftersom det pågår en förundersökning, men det ska ha varit gods.

Både mannen och kvinnan anhölls senare.

– De togs in här och satt över natten. Sedan släpptes kvinnan av åklagaren, men mannen är fortsatt kvar för försök till rån och åklagarens tanke är att gå till häktning mot mannen. Ambitionen är nog häktning under fredagen, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Finns en relation

Misstankarna mot kvinnan kvarstår också.

Är de här kända av er sedan tidigare?

– De är kända av oss, både mannen och kvinnan.

Har de en relation till kvinnan?

– Det finns kontakt gör det. De var inte obekanta med målsägande, men det finns en anhörigkontakt till de misstänkta här. Det var hot om våld kan man säga och man skulle tilltvinga sig gods, men jag går inte in mer på det eftersom det är en pågående förundersökning. Det kanske framgår senare.