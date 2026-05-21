HAN ÄR TILLBAKA EFTER FEM ÅR PÅ VIFT

2021 lämnade Tomas Rydén Vimmerby Hockey. Nu är han tillbaka och kommer närmast från spel i Danmark.

32-årige Tomas Rydén kom till Vimmerby Hockey från Köping inför säsongen 2018/19. Han gjorde succé och blev kvar i flera säsonger.

Efter säsongen 2020/21 var det dags för honom att ta steget till en högre nivå än Hockeyettan. Målvakten gick till Tingsryd där det blev flera säsonger i Hockeyallsvenskan.

Han fick också chansen i SHL med IK Oskarshamn. Rydén har därefter spelat i både den tjeckiska ligan och nu senaste säsongen i danska ligan.

"Vill nästan använda starka ord"

Att Tomas Rydén skulle lämna Rødovre Mighty Bulls har varit klart en tid och nu har också VH officiellt gått ut med att man vävat tillbaka burväktaren.

"För många behöver Tomas egentligen ingen närmare presentation. Under sina tidigare år i Vimmerby blev han en stor profil i klubben och en målvakt som betydde mycket – både på isen och runt laget. Med sitt lugn, sitt tävlingsdriv och förmåga att ge laget trygghet bakåt satte han tydliga avtryck under åren 2018-2021", skriver Vimmerby Hockey.

– Ja, man vill ju nästan använda starka ord för att beskriva hur det känns att få tillbaka Tomas till Vimmerby Hockey. Det känns riktigt, riktigt bra hur som helst. Tomas vet vad klubben står för, han vet vad som krävs och han kommer in med både rutin, trygghet och ett starkt driv att fortsätta utvecklas och tävla, för laget och för klubben, säger sportchefen Pelle Johansson.