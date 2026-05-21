MIA BLIR NY KLUBBCHEF OCH CARINA KLIVER IN I NY ROLL

Mia Thelin blir ny klubbchef i Vimmerby Hockey och kommer inte vara tillgänglig för omval till ordförandeposten. Foto: Vimmerby Hockey Press/Meijer Media

Vimmerby Hockey har tappat kanslisten Thea Björkén och klubbchefen Johan Hermansson Liström. Nu meddelar klubben att posterna är tillsatta genom att en ny struktur sätts på organisationen. Mia Thelin går in i rollen som klubbchef och Carina Carlsson kliver in i en ny roll med fokus på matchorganisation och partnerarbete.

Vimmerby Hockey skriver i ett pressmeddelande att utvecklingen är en del av föreningens långsiktiga arbete med att skapa en tydligare, hållbar och mer professionell organisation – både sportsligt, kommersiellt och föreningsmässigt.

Mia Thelin klev på rollen som styrelseordförande inför årets säsong och har under året haft en central roll i föreningens utvecklingsarbete kring kommunikation, organisationsstruktur, varumärke och strategisk riktning. Parallellt driver hon Coachbruket där hon arbetar som strategisk partner inom ledarskaps-, kultur- och organisationsutveckling. I rollen som klubbchef kommer fokus ligga på operativ ledning och samordning samt extern samverkan.

"Vi är fortfarande i ett läge där vi bygger väldigt mycket samtidigt. För oss handlar det här om att skapa ännu bättre förutsättningar för alla föreningens engagerade människor att lyckas i sina roller, få ihop helheten och fortsätta utveckla föreningen med både hjärta och struktur", säger Mia Thelin i ett pressmeddelande.

Ny ordförande sökes

Carina Carlsson går samtidigt in i en ny roll där fokus ligger på matchorganisation, föreningsservice och partnerrelationer. Hon har över 20 års koppling till föreningen och har under det senaste året varit aktiv både i styrelse och eventgrupp.

Utöver sitt långa engagemang inom föreningslivet har Carina erfarenhet från både försäljning, service och operativ drift genom roller i Vimmerby IF och under många år på Astrid Lindgrens Värld, där hon idag arbetar som butiksansvarig med ansvar för bland annat teamutveckling, inköp och verksamheten kring höstutställarna under Höstmarknaden.

"Jag tycker väldigt mycket om människor, tempo och verksamheter där man gör saker tillsammans. Vimmerby Hockey betyder mycket för mig och det känns både roligt och inspirerande att få vara med och bidra ännu mer framåt", säger Carina Carlsson i ett pressmeddelande.

Carina Carlsson går in fullt ut i sin nya roll från 1 september. Mia Thelin kliver in i rollen som klubbchef per omgående och kommer inte vara tillgänglig för omval till ordförandeposten vid föreningens årsmöte 27 maj.