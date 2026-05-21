Mörlundabon lämnar IKO – här är hennes nya toppjobb

Therése Elofsson från Mörlunda lämnar Oskarshamn för ett toppjobb inom HockeyAllsvenskan.
Elofsson klev in i IK Oskarshamn 2019 och har haft titlarna klubbchef och kommersiell chef. Den senare delen blir det nu i den nya tjänsten på ligaorganisationen HockeyAllsvenskan.
”För IK Oskarshamn är detta också ett kvitto på att klubben över tid byggt upp kompetens och ledarskap som uppmärksammas även utanför den egna verksamheten. Samtidigt som vi naturligtvis kommer att sakna Therése i det dagliga arbetet känner vi stor stolthet över att hon nu får möjlighet att ta nästa steg inom svensk hockey”, skriver IKO i ett pressmeddelande.
Skiftet kommer att verkställas under hösten.
– Jag är både hedrad och tacksam över möjligheten att få kliva in i den här rollen inom HockeyAllsvenskan. Samtidigt är det med starka känslor jag så småningom kommer lämna IK Oskarshamn efter sju fantastiska år. Klubben, människorna och resan vi gjort tillsammans kommer alltid att betyda väldigt mycket för mig. Nu ser jag fram emot att under min återstående tid i klubben fortsätta arbeta fullt ut för att på absolut bästa sätt kunna ta oss in i kommande säsong, säger Elofsson.