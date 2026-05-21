Mörlundabon lämnar IKO – här är hennes nya toppjobb

Therése Elofsson från Mörlunda lämnar jobbet som klubbchef i IK Oskarshamn. Istället blir hon kommersiell chef för hela Hockeyallsvenskan.

Elofsson klev in i IK Oskarshamn 2019 och har haft titlarna klubbchef och kommersiell chef. Den senare delen blir det nu i den nya tjänsten på ligaorganisationen HockeyAllsvenskan.

”För IK Oskarshamn är detta också ett kvitto på att klubben över tid byggt upp kompetens och ledarskap som uppmärksammas även utanför den egna verksamheten. Samtidigt som vi naturligtvis kommer att sakna Therése i det dagliga arbetet känner vi stor stolthet över att hon nu får möjlighet att ta nästa steg inom svensk hockey”, skriver IKO i ett pressmeddelande.

Skiftet kommer att verkställas under hösten.