FLERA INBROTT I HULTSFREDS KOMMUN – SÖKER OBSERVATIONER

Brottstiden och tillvägagångssätten är i stort sett identiska. I Hultsfred har en boende på Tältstigen drabbats av inbrott mellan 07.30 och 16.30. Ett fönster har brutits upp och flera olika saker har stulits. Det handlar om kikarsikte, klocka, ringar, ammunition, läsplatta och mobiltelefon. Värdet är okänt.

På Målarens väg i Målilla, mellan 07.09 och 16.50, har en kvinna i 60-årsåldern drabbats av inbrott. Tjuven har även där brutit upp ett fönster, men vad som stulits är ännu inte specificerat i anmälan.

Efterlyser observationer

Polisen ska genomföra tekniska undersökningar av platserna.

– Om de hänger ihop är för tidigt att säga, men det är samma tillvägagångssätt och vi ser det inte som omöjligt att det är samma person eller personer, säger Hampus Hag vid polisen som gärna mottar iakttagelser från platserna:

– Det ska finnas vittnen de uppgifterna har inte kommit in ännu. Har man gjort observationer är vi väldigt tacksamma om de kommer in till oss.