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  • Tillfälliga parkeringar införs vid badplatsen under cupen

    I samband med Bullerby Cup brukar det bli tryck vid Nossenbadet. Foto: Sara Åstrand/Arkiv

  • Tillfälliga parkeringar införs vid badplatsen under cupen

    Här kommer det gå att parkera. Foto: Vimmerby kommun

Tillfälliga parkeringar införs vid badplatsen under cupen

NYHETER 28 juli 2026 12.49

Under årets Bullerby Cup, som avgörs i Vimmerby mellan torsdag och lördag, blir det nya och tillfälliga parkeringsytor.

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Årets turnering pågår mellan den 30 juli och 1 augusti hänvisar kommunen till nya parkeringsplatser vid badplatsen i Nossen. Det handlar om fälten vid både Päronvägen och Plommonvägen som kan användas för badgäster till att parkera. 

Det kommer att komma upp skyltning till de nya parkeringsytorna. 

Däremot råder det parkeringsförbud på Grägarpsvägen och detta är även räddningsväg för blåljuspersonal. Kommunen ber därför alla badgäster att respektera förbudsskyltarna och parkera i enlighet med anvisningarna. 

"Tack på förhand för er förståelse och visad hänsyn", skriver kommunen. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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