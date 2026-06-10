SPRED SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST ÖVERGREPPSMATERIAL – MAN ÅTALAS

Mannen spred barnpornografi och åtalas nu för detta. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern, hemmahörande i Västervik, har spridit flera filmer som bedöms innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial mot barn. Nu åtalas han för fyra fall av barnpornografibrott.

Genom organisationen NCMEX, National Center for Missing & Exploited Children, kom det till polisens kännedom att det skett olaglig hantering av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn där en eller flera svenska IP-adresser blivit identifierade.

En av dem som fångade polisens intresse var en man i 30-årsåldern från Västervik.

Utredningen har pågått en tid och nu åtalas mannen för totalt fyra fall av barnpornografibrott. Den första åtalspunkten gäller sex filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst material och som har en speltid om totalt sex minuter. Dessa filmer har mannen via internet gjort tillgängliga för andra, menar åklagaren.

Bara någon dagen senare, i november 2024, ska mannen ha gjort tolv barnpornografiska filmer, som också bedöms som särskilt hänsynslösa, tillgängliga för andra. Då rörde det sig om sammanlagt 13 minuter av övergrepp på barn.

I maj förra året gjorde han en film tillgänglig för andra. Det rörde sig om 15 sekunders speltid. Dagen efter ska han ha spridit 22 barnpornografiska filmer till andra. 21 av dem bedöms innehålla särskilt hänsynslöst material och totalt ha en speltid om 17 minuter.

Tittar mycket på porr

I förhör har mannen berättat att han tittar mycket på porr, men beskrivit det mest som vanlig pornografi. Han har varit med i flera olika grupper med allmän porr och där händer det ibland att det kommer med någon film som man själv inte vet vad det är.

På frågan om han sett något som är barnpornografiskt svarar han att han kan ha sett något som han anat varit det. När han har skickat vidare en bunt med "vanlig porr" kan det ha kommit med barnporr, har han berättat.

När mannen konfronteras med en del av de filmer han har skickat säger han att det varit dumma misstag och att han klantat sig.

Han erkänner brott och säger att han har gjort ett misstag. Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.