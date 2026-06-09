VM-feber i Vimmerby – här kan du ta en bärs eller äta frukost och se matcherna

Får vi uppleva en sommar som den 1994? Det hoppas Björkbacken, Vimmerby Camping, Guldkant och Stadshotellet på. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån

Kommunen sa ja till utökade serveringstider för alkohol. Björkbacken, Vimmerby Camping, Guldkant och Stadshotellet kommer alla att visa fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. – Jag hoppas det kommer någon och är med mig när "Göken" gör 1-0, säger campingägaren Hampus Weth Wolmeryd.

Kan det bli en ny VM-sommar att aldrig glömma, likt den för 32 år sedan? Det återstår att se. Klart är i alla fall att kommunen i maj sa ja till utökade serveringstider för krogar under maj månad,

Sveriges matcher i gruppspelet har avsparkstid 04.00, 19.00 och 01.00 svensk tid. Fotbolls-VM spelas i USA, Mexiko och Kanada och matcherna kommer gå att följa på flera ställen i Vimmerby.

Campingen kommer att visa VM och inte bara Sveriges matcher.

– Vi stänger den ordinarie restaurangen vid 22.00 och våra gäster ska vara tysta från 22. Det gör att vi får anpassa oss lite, men alla Sveriges matcher kommer vi att visa inne i restaurangen. Vi har visat de tre senaste mästerskapen och totalkostnaden för de tre har varit billigare än det här, säger Hampus Weth Wolmeryd, ägare av Vimmerby Camping.

Han räknar med en ekonomisk förlust, men säger ändå att det är värt det.

– Landslagsnörden i oss säger att vi inte kan gå en sommar utan att visa mästerskapet. Vi måste visa VM när vi kan visa VM, även om det blir sena nätter och tidiga morgnar.

Erbjudanden för andra nationers matcher

Alla matcher som är slut före klockan 23 under mästerskapet kommer att visas utöver Sveriges.

– Jag hoppas att det finns några så pass galna som tänker att det är klart att man ska kolla fotboll klockan 04.00, så jag inte blir helt själv i restaurangen. Sedan tror jag inte man går man ur huse för en frukost på Vimmerby Camping, men det är inte grundtanken eller grundprincipen heller, men jag hoppas att någon är med mig när "Göken" gör 1-0.

Micael Glennfalk äger och driver Björkbackens Karaktärshotell. Där kommer man också visa så mycket det bara går av sommarens fotbollsfest.

– Matchen vid 04 på morgonen, då blir det ingen alkohol till. Den kör vi i lobbyn, men övriga matcher visar vi i terrassen där vi har vår sommarmeny. Då är det full bar och vi kommer även ha erbjudanden för Englands, Nederländernas, Tysklands och Norges matcher. Det behöver vi ha, för vi har ju cirka 30 procent utländska gäster.

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Minns själv VM-94

Även vid Sveriges matcher blir det olika erbjudanden.

– Det kommer vara begränsat antal platser och vi kör inga kvällsmatcher inne i restaurangen. Om Sverige går vidare till slutspelet kommer vi köra storbild i restaurangen. Då får de ätande gästerna inne i restaurangen tugga i sig det. Vi har sändningstillstånd för alla matcher.

Kostnaden för detta är stor för Björkbacken.

– Men vi tänker inte enbart på Vimmerbyborna, utan även på hotellgäster, campinggäster och stuggäster. Vi fick förfrågningar när de bokade och kände oss tvungna. Det finns ett visst gästtryck om detta.

Glennfalk minns själv hur han satt på en matbåt i Visbys hamn VM-sommaren 1994 och följde Sveriges framfart.

– Det var ett jäkla tryck och nu får vi hoppas på Alexander Isak och "Göken", säger Micael Glennfalk, som tror att Argentina för fjärde gången gången får lyfta VM-bucklan.

"Hoppas på folkfest"

Även Stadshotellet har löst rättigheterna för att få sända VM-festen.

– Vi visar Sveriges matcher såklart och sedan blir det en del matcher efter önskemål och tider på dygnet. Främst kommer vi visa de matcher som spelas vid 19 och 22, säger hotellchefen Martina Bergqvist.

Till vårt eget landslags matcher kommer man ha olika erbjudanden.

– Det blir frukost och fotboll vid 04, nattamat vid 01 och så hamburgare och bärs vid 19. Frukost och fotboll börjar närma sig fullbokat faktiskt och midsommardagen vet vi att det kommer bli mycket. Vi nattmatchen kanske det blir mer drop in, men de andra två planerar man nog inför.

Stadshotellet övervägde först hur man skulle göra.

– Vi vände och vred lite på det, men kom fram till att vi skulle köra. Med bra paketlösningar och erbjudanden blir det mer givet. Vi kommer visa hela VM och har tillstånd för det, så det blir hela vägen in i kaklet. Vi hoppas på folkfest, säger hon.

Guldkant visar också matcherna på sin restaurang när man har öppet. Det gäller såväl Sveriges matcher som övriga under fotbollsfesten.

– Vi hoppas det blir bra uppslutning såklart och att Sverige spelar bra, hälsar Henrik Hemmingsson.