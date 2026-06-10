VH VÄRVAR – INTRESSANT SHL-FORWARD KLAR PÅ SÄSONGSLÅN

Örebro HK:s lovande forward Ludvig Andersson lånas ut till Vimmerby i Hockeyallsvenskan.
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Den 18-årige forwarden Ludvig Andersson ansluter till Vimmerby Hockey på ett säsongslån från Örebro Hockey inför kommande säsong i Hockeyallsvenskan. VH skriver på sin hemsida att Ludvig Andersson är en av svensk ishockeys mest spännande unga spelare. Han gjorde under den gångna säsongen sina första framträdanden i SHL och var lagkapten för Sveriges U18-landslag som tog VM-guld.
Han beskrivs som en hårt arbetande forward med stark spelförståelse, tydliga ledaregenskaper och en vilja att hela tiden utvecklas.
”Vi är väldigt glada att Ludvig, och Örebro Hockey, väljer oss som klubb för Ludvig att utvecklas och ta nästa steg i. Han kommer hit med stora ambitioner, starka ledaregenskaper och erfarenheter som få spelare i hans ålder har. Det här blir en spännande resa”, säger sportchefen Pelle Johansson i ett pressmeddelande.
Örebro HK:s sportchef Henrik Löwdahl kommenterar utlåningen på sin hemsida.
"Först och främst är vi väldigt tacksamma över att ha hittat den här lösningen med Vimmerby. "Ludde" är en lovande spelare och att han nu får ta steget ut i seniorhockeyn ser vi som positivt för hans fortsatta utveckling", säger Henrik Löwdahl.
Utlåningen gäller under säsongen 2026/27 och Örebro har möjlighet att kalla hem honom vid behov.