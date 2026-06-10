Coopbutiken i Målilla berörs i mångmiljonaffär – "Goda förutsättningar"

Coopbutiker i Målilla och Västervik berörs i en fastighetsaffär i mångmiljonklassen sedan ägarbolaget Kuststaden Invest i Oskarshamn sålt samtliga aktier till Episurf Medical.

På onsdagen offentliggjordes att Episurf Medical ingått avtal om att köpa samtliga aktier i Kuststaden Invest AB, som äger ett 20-tal fastigheter i kommunerna Hultsfred, Västervik, Mönsterås och framför allt i Oskarshamn. Totalt handlar det om en uthyrbar yta på cirka 52 000 kvadratmeter.

”Beståndet är blandat och omfattar handel, livsmedel, lättindustri och logistik, kontor samt bostäder, med hyresgäster som Scania, Coop, Region Kalmar län, Oskarshamns kommun och Swedbank”, skriver Episurf Medical i ett pressmeddelande.

Tre lokala Coop-butiker

I affären ingår bland annat Coopbutiken i Målilla, med en lokalyta på 677 kvadratmeter, och två i Västervik om 3 330 respektive 600 kvadratmeter. Plus ytterligare två i Oskarshamn, en i Fårbo och en i Mönsterås.

Magnus Johansson, vd Kuststaden Invest AB, kommenterar affären så här:

"Vi tror på teamet i Episurf och deras förmåga att skapa ett starkt fastighetsbolag med fokus på kassaflöde och avkastning. Jag och Kuststaden-teamet ser fram emot att fortsätta bygga värden inom ramen för den nya tillhörigheten i Episurf där en större tillgång till kapitalmarknaden i kombinationen med vårt nätverk i regionen ger goda förutsättningar att fortsätta göra affärer i vår region."