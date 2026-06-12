TAXI FICK VÄJA FÖR VILDSVINSFLOCK

En taxi fick väja för ett vildsvin på riksväg 40 häromnatten. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Mostphotos

En taxi fick väja för en vildsvinsflock på riksväg 40 natten till torsdagen.

Det var vid 02.40-tiden den 11 juni som en taxi, utan passagerare, kom på riksväg 40 i höjd med Frödinge. Då kom det upp en hel vildsvinsflock på vägen.

– Taxichauffören får väja för ett flertal vildsvin och kör därför in i mitträcket. Föraren var ensam i bilen och det blev inga personskador, säger Hampus Haag vid polisen.

Man lyckades undvika att smälla med några vildsvin, men träffade i stället mitträcket.

– Det ska ha blivit rejäla lack- och plåtskador.

En anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott har upprättats.