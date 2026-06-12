TAXI FICK VÄJA FÖR VILDSVINSFLOCK

En taxi fick väja för ett vildsvin på riksväg 40 häromnatten. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Mostphotos
Det var vid 02.40-tiden den 11 juni som en taxi, utan passagerare, kom på riksväg 40 i höjd med Frödinge. Då kom det upp en hel vildsvinsflock på vägen.
– Taxichauffören får väja för ett flertal vildsvin och kör därför in i mitträcket. Föraren var ensam i bilen och det blev inga personskador, säger Hampus Haag vid polisen.
Man lyckades undvika att smälla med några vildsvin, men träffade i stället mitträcket.
– Det ska ha blivit rejäla lack- och plåtskador.
En anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott har upprättats.