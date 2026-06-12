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TAXI FICK VÄJA FÖR VILDSVINSFLOCK

En taxi fick väja för ett vildsvin på riksväg 40 häromnatten. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Mostphotos

TAXI FICK VÄJA FÖR VILDSVINSFLOCK

KRIM 12 juni 2026 10.51

En taxi fick väja för en vildsvinsflock på riksväg 40 natten till torsdagen. 

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Det var vid 02.40-tiden den 11 juni som en taxi, utan passagerare, kom på riksväg 40 i höjd med Frödinge. Då kom det upp en hel vildsvinsflock på vägen. 

– Taxichauffören får väja för ett flertal vildsvin och kör därför in i mitträcket. Föraren var ensam i bilen och det blev inga personskador, säger Hampus Haag vid polisen. 

Man lyckades undvika att smälla med några vildsvin, men träffade i stället mitträcket. 

– Det ska ha blivit rejäla lack- och plåtskador. 

En anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott har upprättats. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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