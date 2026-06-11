Tre stora avtal klara – personalstyrkan behöver utökas: "Fantastisk lättnad"

Magnus Extergren ser positivt på att Jernforsen Energy har gjort klart med tre större avtal med ett totalt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor. Foto: Pressbild

Jernforsen Energy AB har gjort klart med tre avtal med ett sammanlagt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor. – Det är en fantastisk lättnad, säger Magnus Extergren, säljchef på Jernforsen Energy AB.

Jernforsen Energy AB skriver i ett pressmeddelande att företaget har tecknat tre avtal med ett sammanlagt ordervärde på 300 miljoner kronor under den senaste veckan. Avtalen bidrar till att säkra sysselsättning och fortsatt kompetensuppbyggnad lokalt.

– Det har dragit ut på tiden för att det är bygglov och miljölov som ska komma på plats. Nu är det på plats och alla avtal är signade så det är alltid skönt att kunna gå in i halvåret med tre bra säkrade affärer för en tid framåt, säger Magnus Extergren.

Han berättar vidare att det rör sig om tre fjärrvärmeanläggningar, varav två är biobränsleanläggningar och den tredje är en avfallspanna.

– Alla tre är i södra delen av Sverige, ett i Göteborg och två i Skåne. Kunderna är de tre stora fjärrvärmebolagen Solär, Nevel och Adven.

Då ska anläggningarna vara klara

Jernforsen Energy drar igång arbetet med de tre projekten nu.

– Vi startar alla tre projekt nu, både projekterings- och beställningsmässigt. Vi börjar bygga i Ale utanför Göteborg i november och börjar bygga i Åstorp och Trelleborg i Skåne på andra sidan årsskiftet. Vi kommer bygga alla tre under 2027. Hösten 2027 ska alla vara klara för värmeleverans och projekten är avklarade på papper och överlämnade tidigt 2028.

Tidigare i år växte företaget ytterligare när de förvärvade den mekaniska verkstaden JF Bränslesystem AB på orten. Tanken är att personalstyrkan ska utökas till följd av de tre nya avtalen.

– Vi har sedan tidigare köpt verkstaden i Järnforsen och ser väl ett behov av att vi kommer behöva anställa projektledare, verkstadspersonal och mekaniker. Det är alltid kul att få tre affärer under samma vecka. Det ställer också krav på organisationen och vi kommer behöva se över organisationen med personal.

Jernforsen Energy har i dagsläget 42 anställda och skulle, enligt Magnus Extergren, vara i behov av fyra nya medarbetare.

– Vi har produktion av diverse olika saker i Järnforsen och kommer behöva verkstadspersonal. Det kan bli att man är i verkstaden och sedan får åka ut på ”site” och bygga. Man kan säga att det är ambulerande arbete och man är inte 100 procent i Järnforsen.

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"Det kan komma mer"

Det är utan tvekan positiva besked som Jernforsen Energy presenterar denna torsdag.

– Så här vid halvåret, precis innan midsommar, att det är trevligt att konstatera att Jernforsen fortfarande är framgångsrikt. Vi levererar och är väldigt stolta över att kunna vara leverantör till viktiga aktörer i Sverige.

Har ni mer på gång?

– Det vet man inte, men det kan komma mer.