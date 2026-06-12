Dags för jätteevenemanget – orten invaderas av motorfantaster igen

Under lördagen arrangeras den 27:e upplagan av Locknevi Classic Motor Show. Mycket är sig likt, men de tusentals besökare som väntas bjuds också på nyheter.

Varje sommar i början av juni, med undantag för pandemiåren, invaderas bygdegården i Locknevi av 2 000-2 500 besökare. Under lördagen är det dags för 2026 års upplaga av Locknevi Classic Motor Show.

Här kan du som besökare beskåda omkring 150 utställda veteranbilar, ombyggda bilar, lastbilar, traktorer, motorcyklar och mopeder. Det anordnas även en rallyuppvisning med äldre rallybilar samt en veteranmarknad.

– Idén föddes sommaren 1997 när jag och en kompis var på en bilträff i Skåne. På vägen hem pratade vi om att man skulle kunna arrangera något likande i bygdegården i Locknevi, berättar arrangören Stefan Karlsson.

Högsta publikvinsten en nyhet

Stefan, som är ledamot i bygdegårdens styrelse, tog upp idén vid nästa möte och då beslutades det att det skulle testas. Sommaren 1998 samlade premiärupplagan cirka 500 besökare och omkring 100 utställare, och på den vägen är det.

Lördagens besökare kommer nog att känna igen sig i mycket, men det finns också en del nyheter.

– Det tillkommer alltid några fina bilar som inte har varit här förut, och det gör det i morgon också. En annan nyhet är att en bilfirma i Vimmerby sponsrar med en weekendbil som högsta publikvinst, berättar Stefan Karlsson.