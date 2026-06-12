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Nyfiken patrull hittade knark i Vimmerby

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nyfiken patrull hittade knark i Vimmerby

KRIM 12 juni 2026 11.30

En nyfiken polispatrull hittade knark i Vimmerby vid 19.40-tiden på torsdagen. 

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Poliserna patrullerade i Vimmerby när de hittade en snusdosa på Falkängsgatan i Vimmerby. 

– I den här snusdosan man påträffar är det misstänkt narkotika i. Detta har tagits i beslag och det ska ha varit två mindre påsar med en mindre mängd pulver i, säger Hampus Haag vid polisen. 

Det finns ingen misstänkt för detta och en anmälan om narkotikabrott är upprättad. Hampus Haag beskriver att det är nyfikenhet hos polisen som ofta gör att det här hittas. 

– Det kan handla om att man tror att det är ett förvaringsställe, men det framkommer inte här. Det händer då och då att man stöter på det och är man nyfiken och ser en snusdosa som ligger konstigt till, så undrar man ju varför den ligger där. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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