En häktad man åtalas för rånförsök i Gunnebo. Han försökte komma över narkotikaklassade läkemedel. Foto: MostPhotos

Den 20 maj inträffade en allvarlig händelse på en mindre ort strax utanför Västervik. En man i 35-årsåldern åtalas nu för rånförsök mot en kvinna i 65-årsåldern. Det handlade om att han försökte komma över narkotikaklassade läkemedel.

Polisen skickades till adressen och grep både en man och en kvinna. De två ska ha besökt en kvinna i 65-årsåldern på den aktuella adressen.

– Med hot om våld har man sedan försökt tilltvinga sig gods. Jag kan inte gå in exakt på vad eftersom det pågår en förundersökning, men det ska ha varit gods, sa Ulf Gollungberg vid polisen.

Både mannen och kvinnan anhölls och satt över natten. Därefter släpptes kvinnan av åklagaren, men mannen har suttit kvar i polisens förvar. Han begärdes häktad av åklagaren och rätten valde att häkta honom den 22 maj.

Båda ska vara kända av polisen sedan tidigare. Det finns en relation till målsägande också.

– Det finns en anhörigkontakt till de misstänkta här. De var inte obekanta. Det var hot om våld kan man säga och man skulle tilltvinga sig gods, men jag går inte in mer på det eftersom det är en pågående förundersökning. Det kanske framgår senare, sa Ulf Gollungberg.

Försökte komma över narkotikaklassade läkemedel

Händelsen inträffade i Gunnebo och på fredagen kom åtalet mot mannen. Mannen åtalas nu för rånförsök och det handlar om att han försökte få kvinnan att lämna ifrån sig narkotikaklassade läkemedel.

"Han gjorde det genom att misshandla och hota NN samtidigt som han frågade efter hennes mediciner", skriver åklagaren. Han ska ha tryckt ned kvinnan i sängen och tryckt med sitt ena knä mot hennes armar samt tryckt med sin knutna hand mot hennes ena tinning. Han hotade att han skulle slå ihjäl henne.

Mannen åtalas även för olaga hot och detta genom att han uttalat till en annan kvinna att han skulle slå ihjäl henne också. Mannen nekar till brott. Den kvinna som först greps åtalas inte för någonting.