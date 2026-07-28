Teurnberg inför veckans andra derby: "Inte final vi åker nu"

E22-derbyt vanns med minsta möjliga marginal. Nu väntar Dackarna på bortaplan i ett nytt spännande derby. – Vi är redan vidare, men vill sätta oss i så bra position som möjligt inför slutspelet, säger Västerviks lagledare Mikael Teurnberg.

Det är ett helt annat Dackarna som kommer till start vid tisdagskvällens derbymatch. Likaså ett helt annat Västervik än i gårdagens E22-derbyseger mot Vargarna.

Det är två lagledare som ser ut att vara redo för en riktig derbykamp på Skrotfrag Arena.

– Det är en match i taget, men både Tungate (Rohan) och Zengota (Grzegorz) kommer in, säger Västerviks lagledare Mikael Teurnberg.

Grzegorz Zengota lär få en viktig roll från reserven tillsammans med Anton Karlsson mot bröderna van Dyck i Dackarna.

– Han (Zengota) har åkt tre matcher och det blir bättre och bättre. Det kan vara bra, det får vi se, men det var hundradelar som skilde mellan honom och Victor (Palovaara).

"Värsta de har"

Dackarna kommer med en stark startsjua där både Artem Laguta och Patryk Dudek finns med. Därtill bland annat Matias Nielsen och Timo Lahti.

– Absolut, de laddar på med det värsta de har och det är ju en tillgänglighetsfråga. Vi har Rasmus (Jensen) avstängd och Mads Hansen som gjort sig illa. Jag lever här och nu och det är inte final vi åker nu. Inför kommande slutspel vill vi sätta oss i en så bra position som möjligt, så det är viktiga matcher så. Men vi är redan vidare till slutspelet.

I kampen om bonusen har Västervik två poäng att gå på efter matchen i våras. Det är inget Mikael Teurnberg reflekterat särskilt mycket över under den senaste tiden.

– Man vill slå alla lag och det här är derby, men det har gått i ett nu. Vi hade tre matcher förra veckan och det har varit väldigt rörigt med inställda matcher och skadeproblem. Det är ett derby och det skulle sitta fint att vinna den och det laddar vi för. Vi ska göra allt vi kan och det ska bli roligt.

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"Då var då"

Teurnberg har varit från Dackarna i några säsonger, men medger att det förstås är en speciell känsla.

– Jag hoppas det blir mycket folk. Jag hade fyra år där nere och det blir speciellt att komma dit. Jag har många fina minnen, men då var då och nu är nu.