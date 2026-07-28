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Man stoppad i Vimmerby – misstänkt för rattfylleri

Foto: Bildbyrån

Man stoppad i Vimmerby – misstänkt för rattfylleri

KRIM 28 juli 2026 10.36

En man i 30-årsåldern stoppades i Vimmerby strax efter 15-tiden på måndagen.

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Det var på Järnvägsallén som polisen genomförde ett fordonsstopp och i samband med det uppstod misstanke om brott. Mannen, som är från trakten, blev misstänkt för rattfylleri under påverkan av narkotika. 

– Automatiskt blir det också misstanke om att man brukat också, så även eget bruk, säger Susanne Hafström vid polisen. 

I anslutning till detta, eller åtminstone strax efteråt, blev också en man i 25-årsåldern misstänkt för brott. Det rör sig om ringa narkotikabrott eget bruk.

– Det framgår inte om man var passagerare eller så, men det var i samband med det första ärendet. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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