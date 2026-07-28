DEBATT: Hela Vimmerby ska leva

Den 13 september är det Vimmerbyborna som avgör vilken riktning vår kommun ska ta de kommande fyra åren.

Sverigedemokraterna Vimmerby ser en kommun med stora möjligheter och en framtid att tro på. Vimmerby är en kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och engagerade människor som varje dag bidrar till att göra vår kommun bättre. Det finns mycket att vara stolt över och ännu mer att utveckla.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i vår kommun. Varje skattekrona ska användas på ett sätt som gör nytta och bidra till en kommun som fortsätter att utvecklas.

Vimmerby är mycket mer än centralorten. Landsbygden och våra kransorter är en av kommunens allra största styrkor. Här finns företag som skapar arbetstillfällen, ett starkt föreningsliv och människor som valt att bygga sina liv här.

Vi vill inte se en utveckling där allt successivt centraliseras till Vimmerby tätort. En stark kommun bygger på en levande landsbygd och starka kransorter. Storebro, Södra Vi, Gullringen, Frödinge, Rumskulla, Locknevi, Tuna, Djursdala och Pelarne ska inte bara finnas kvar. De ska utvecklas. Det ska vara möjligt att bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj, oavsett var i kommunen man väljer att bosätta sig.

Ett levande centrum är också viktigt för hela kommunens utveckling. Vi vill se ett levande torg året runt där människor möts, där handeln får goda förutsättningar och där både invånare och besökare trivs. Ett attraktivt centrum stärker hela kommunen.

Vi vill att fler ska välja Vimmerby. Fler invånare, fler företag och fler människor som ser möjligheterna med vår kommun bidrar till utveckling och framtidstro. När kommunen växer skapas också bättre förutsättningar för service, arbetstillfällen och ett rikt föreningsliv.

Vimmerby har alla möjligheter att fortsätta utvecklas. Den resan vill Sverigedemokraterna Vimmerby vara med och göra tillsammans med kommunens invånare.

Hela Vimmerby ska leva. Det är vår vision för Vimmerby kommun.

Sverigedemokraterna Vimmerby