Vimmerby MS visade styrka och gemenskap i sommarhettan i Vissefjärda

Under helgen samlades förare, familjer och funktionärer i Vissefjärda för ännu en deltävling i MX Syd. Bland deltagarna fanns flera unga talanger från Vimmerby MS, som representerade hemmaklubben med stor kämpaglöd under en helg präglad av både motocross och stark gemenskap.

MX Syd är ett populärt tävlingskoncept där helgen inleds med en heldag träning på lördagen innan tävlingarna avgörs under söndagen. Förarna fick dock inte bara utmana banan och sina konkurrenter, utan även den extrema värmen. Temperaturen nådde upp mot 35 grader, vilket ställde höga krav på både förare och team.

I klassen 50GH representerades Vimmerby MS av Olle Karlsson, Edvin Karlsson, Malte Persson, Theo Nelson, Leo Engdahl och Gillis Axelsson. I 65GH körde Melker Cederstrand och Odd Axelsson, medan Theo Helgesson tog sig an konkurrensen i klassen 85U.

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Resultaten i all ära, men helgen handlade minst lika mycket om den speciella gemenskap som präglar motocrossen. I depån hjälptes familjerna åt med allt från mekande och service till att stötta varandras förare mellan heaten. Trots att sporten utövas individuellt är lagkänslan stark, och runt Vimmerby MS märks det tydligt hur barn, föräldrar och ledare bygger en gemenskap som sträcker sig långt utanför tävlingsbanan.

Efter lördagens träningspass sökte sig flera av familjerna till den närliggande badplatsen för att svalka sig. Med temperaturer som närmade sig 35 grader blev kvällsbadet ett uppskattat inslag innan fokus åter riktades mot söndagens tävlingar.

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När dammet hade lagt sig efter helgens sista heat kunde Vimmerby MS återvända hem med många värdefulla erfarenheter, fina prestationer och nya minnen. Helgen i Vissefjärda visade ännu en gång att motocross handlar om mer än placeringar. Det handlar om vänskap, sammanhållning och glädjen i att tillsammans representera sin klubb, oavsett om man står på startlinjen eller vid sidan av banan.

För Vimmerby MS var helgen ett fint exempel på hur klubbens unga förare utvecklas samtidigt som familjerna skapar den unika gemenskap som gör motocrossen till så mycket mer än bara en sport.

Vimmerby MS