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Dubbla smitningar anmälda i Vimmerby

Foto: MostPhotos

Dubbla smitningar anmälda i Vimmerby

KRIM 08 juli 2026 21.00

Polisen har fått in två anmälningar om smitningar efter parkeringsskador.

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Det ena inträffade vid Ica Kvantum den 30 juni. En kvinna i 75-årsåldern fick en lång repa på sin bil. Det andra ärendet har inträffat på okänd plats i staden mellan 21-22 juni. Där är en kvinna i 55-årsåldern drabbad och hon fick dubbla bucklor.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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