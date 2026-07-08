Dubbla smitningar anmälda i Vimmerby

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Foto: MostPhotos
Polisen har fått in två anmälningar om smitningar efter parkeringsskador.
Det ena inträffade vid Ica Kvantum den 30 juni. En kvinna i 75-årsåldern fick en lång repa på sin bil. Det andra ärendet har inträffat på okänd plats i staden mellan 21-22 juni. Där är en kvinna i 55-årsåldern drabbad och hon fick dubbla bucklor.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
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