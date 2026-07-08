DACKARNA VANN OCH TOG STORT STEG MOT SLUTSPEL

Dackarna vinner med 49–41 mot Rospiggarna och kopplar ett bra grepp om en plats i det kommande slutspelet. Foto: Ossian Mathiasson

Kvällens match i Hallstavik har Dackarna målat upp som en måstematch i jakten på slutspel. Då svarade Dackarna för en stabil insats och gjorde vad som krävdes. Det blev seger med 49–41 och Dackarna hamnar på tryggare slutspelsmark i och med att det skiljer sju poäng mellan lagen.

Starten med tre femettor i baken grusade Dackarnas chanser till poäng mot serieledaren Smederna i Eskilstuna på tisdagskvällen.

I kväll var ett påkopplat och fokuserat Dackarna med från start och kopplade ett tidigt poängmässigt övertag. Dackarna ledde med två poäng (10–8) efter tre heat och drygade ut ledningen till fyra poäng (20–16) efter sex heat.

Kvällens sjunde heat hann knappt starta innan det blåstes av efter att Dackarnas stjärna Artem Laguta gått omkull på eget grepp i materialet i första sväng. Det resulterade i långa diskussioner om startsvängens beskaffenhet mellan domare, lagledare och förare. Huvudpersonen själv Artem Laguta tog sig ut på banan, var minst sagt kritisk till underlaget och visade med sina armar att det är ett tjockt lager med material i svängen.

Första femettan i andra reservheatet

Som ensam Dackeförare fixade en startsnabb Andreas Lyager ett oavgjort sjunde heat och ledningen drygades ut till sex poäng med kvällens tredje fyrtvåa i heat åtta.

Dackarnas ledning krympte till fyra poäng i tionde heatet när Rospiggarrna fick ett poängmässigt övertag för första gången denna kväll.

Dackarna var på väg mot en femetta i elfte heatet, men Jakub Krawczyk fick strul, tvingades avbryta heatet och såg Artem Laguta hålla ifrån och få med sig heatsegern. Första femettan kom i kvällens andra reservheat i heat tolv. Avon Van Dyck och Tomas H Jonasson ledde från start till mål, drygade ut ledningen till åtta poäng och satte Dackarna i ett bra segerläge med tre heat kvar.

Rospiggarna toppade in Mikkel Michelsen och satsade på honom i par med Vadim Tarasenko mot Matias Nielsen och Andreas Lyager i 13:e heatet. Nielsen, med två poäng på tre heat, satte stopp för hemmalagets planer med en heatseger i 3–3-heatet och säkrade minst en poäng.

Segern säkrades sedan via ett oavgjort 14:e heat där Dackarna tappade en femetta efter Mikkel Michelsen imponerande resa förbi Dackeförarna. Samme Michelsen levererade en heatseger i sista heatet efter en vass öppnande sträcka och såg till att Dackarnas seger stannade vid åtta poäng.

Dackarna vinner mötet med 49–41 och kliver i och med segern upp på nio poäng och skapar en trygg slutspelsplats för sig själva med ett avstånd på sju poäng ner till Rospiggarna under strecket.