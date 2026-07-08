BILDEXTRA: Här är bilderna från andra tävlingsdagen i Gnagaredalen

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I galleriet ser ni bilder både från och runt banan i Gnagaredalen.
Foto: Stefan Härnström
Foto: Stefan Härnström
Med tre klasser som körde kval under onsdagen blev det en dramatisk och händelserik dag på Semesterracet. Det blev gott om vändningar - både poängmässiga och de bokstavliga ute på banan.
Runt omkring hände det också mycket - bland annat det populära godisregnet som hålls varje dag vid 12-slaget vid klubbstugan.
Ovan hittar ni ett galleri med bilder från banan, depån och runt omkring i Gnagaredalen.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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