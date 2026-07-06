Polisen om bråket på LSS-boendet: ”Utbytt slag mot varandra”

Flera personer var inblandade i ett bråk på ett LSS-boende i Vimmerby kommun på fredagskvällen. Nu reder polisen ut vad som hände och vilka anmälningar som är upprättade.

Polisen blev vid 18.55-tiden på fredagen beordrade till ett LSS-boende i Vimmerby kommun med anledning av ett bråk. Enligt de initiala uppgifterna var fem personer inblandade i bråket, en man i 50-årsåldern utpekad och anmälningar om misshandel, ofredande, olaga hot och förolämpning skulle upprättas.

På måndagsförmiddagen gav Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik mer information om bråket på boendet.

– Det var ett par boende som hade bråkat på boendet på fredagskvällen. En polispatrull var på plats i samband med att det var bråk på boendet, säger Ulf Gollungberg.

En man i 20-årsåldern anmäler en man i 50-årsåldern för misshandel, olaga hot och ofredande och den äldre mannen anmäler den yngre mannen för misshandel i en motanmälan. Den yngre uppger att han har fått en spark, blivit hotad till livet och förolämpats av den äldre, som i sin tur anser att han har blivit slagen med knytnävsslag av den yngre.

– De har utbytt slag mot varandra, säger Gollungberg.

Personalen på boendet har också polisanmält mannen i 50-årsåldern för förolämpning mot tjänsteman.

– Han ska ha förolämpat och uttalat okvädningsord mot personalen.