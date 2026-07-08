Bilist körde vidare efter kollision med rådjur – misstänks för brott

Två rådjur blev skadade i kollision med fordon i Vimmerby på måndagen. Två okända bilister misstänks för förseelse mot jaktlagen.

Polisen berättar på onsdagen att två okända bilister misstänks för att ha kört på rådjur och sedan lämnat platsen utan att rapportera det inträffade till polisen. Det har resulterat i två anmälningar om förseelse mot jaktlagen.

Den första händelsen inträffade på Västra Vinkelgatan i Vimmerby. Uppringaren påträffade ett trafikdödat rådjur vid 07-tiden i måndags.

Den andra händelsen var på riksväg 34 i Vimmerby vid 10.40-tiden i måndags. Uppringaren såg när en bil körde på ett rådjur och man såg även att föraren lämnade platsen utan att stanna.

– Man fick inget reg-nummer, men någon har gjort sig skyldig till förseelse mot jaktlagen, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.