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Bilist körde vidare efter kollision med rådjur – misstänks för brott

Foto: MostPhotos

Bilist körde vidare efter kollision med rådjur – misstänks för brott

KRIM 08 juli 2026 12.15

Två rådjur blev skadade i kollision med fordon i Vimmerby på måndagen. Två okända bilister misstänks för förseelse mot jaktlagen.

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Polisen berättar på onsdagen att två okända bilister misstänks för att ha kört på rådjur och sedan lämnat platsen utan att rapportera det inträffade till polisen. Det har resulterat i två anmälningar om förseelse mot jaktlagen.

Den första händelsen inträffade på Västra Vinkelgatan i Vimmerby. Uppringaren påträffade ett trafikdödat rådjur vid 07-tiden i måndags.

Den andra händelsen var på riksväg 34 i Vimmerby vid 10.40-tiden i måndags. Uppringaren såg när en bil körde på ett rådjur och man såg även att föraren lämnade platsen utan att stanna.

– Man fick inget reg-nummer, men någon har gjort sig skyldig till förseelse mot jaktlagen, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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