Jonsson närmar sig finaldagen: "Ska bara komma i mål i nästa"

Elin Jonsson har som väntat inlett sitt kval i Semesterracet starkt och kommer om allt går som det ska säkra en plats till lördagen i tredje omgången. Efter två heat har Silverdalens MSK-föraren en tredjeplats i första heatet och i andra smet hon upp till en heatseger.

Det betyder att hon står på elva pinnar totalt och kommer förmodligen gå vidare till lördagen.

Elin Jonsson berättar att hon tycker att dagen än så länge har gått så där. Nu krävs bara lite säker och försiktig körning i tredje omgången.

– Vi får hoppas att det inte händer någonting nu. Första heatet kändes så där. Nu kändes det lite bättre men jag tänkte att tre tredjeplatser räcker idag. Så har jag tänkt hela tiden. När jag kom ut på femteplats i första heatet då var jag "oj, det här var inte som planerat". Nu har det rätat till sig så nu är det bra. Nu ska jag bara komma i mål i nästa. Inga flaggor eller något så ska det nog gå bra, säger Elin Jonsson.