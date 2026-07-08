Katja Frosthed, Vimmerby MS, hade inte någon lätt väg genom onsdagens kval.
Foto: Stefan Härnström
På damsidan gick Jennie Göransson (Boxholms MK), Ida Holmberg (Skepptuna MK), Pyret Öhrn (SMK Söderhamn), Elsa Hultenius (Jönköpings MK), Engla Johansson (Finspångs MS) samt Camilla Wernersson (MK Kinda) direkt vidare på två heat.
Noteras kan att förra årets vinnare Natalie Reuter från MK Team Westom hade en usel inledning på sitt Semesterrace och höll på att inte gå vidare efter två inledande bilstopp. Med en heatseger i tredje omgången räddade hon sig kvar i tävlingen på nio poäng och blev en av de sista att kvalificera sig till damernas finaldag.
Tre lokala förare vidare
VMS-damerna lyckades vända en kämpig inledning på onsdagen och VMS-trion Ingela Svensson, Sofia Lod och Katja Frosthed är nu kvalificerade till lördag.
Katja var glad över att ha gått vidare efter en kämpig dag på banan och ett däckbyte inför tredje omgången som hon inte kände sig helt okej med, samt att hon körde en bakhjulsdriven Volvo.
– Jag är bara glad att ha gått vidare. I första fick jag en smäll på hjulet så jag tappade det. Så det tog slut efter första kurvan. Sedan i andra så missade jag och spann i starten. Jag var inte alls med men jag var ändå ganska nöjd med körningen och så. Nu var jag ännu sämre med i starten för vi bytte däck. För jag får väl vara försökskanin tänkte jag till de i familjen som kör efter mig i morgon och fredag. "Jag har ingen chans i alla fall så då kan du sätta på andra däck" sa jag. Så då spann de ännu mer.
Men rallydäck funkade väl bra för du kom tvåa i heatet med bra häng?
– Ja, jag kände faktiskt det för det gick fort. Jag har inte kört bakhjulsdrivet i så många år. Så då blev jag glad.
Du brukar vanligen köra framhjulsdriven Toyota?
– Ja precis! Men man måste ju testa något annat.
Följande förare gick vidare från onsdagskvalet:
Jennie Göransson Boxholms MK
Ida Holmberg Skepptuna MK
Pyret Öhrn SMK Söderhamn
Elsa Hultenius Jönköpings MK
Engla Johansson Finspångs MS
Camilla Wernersson MK Kinda
Mimmi Öhrn SMK Söderhamn
Agnes Jansson Fjugesta MS
Jennifer Brindmark Åtvidabergs MK
Veronica Salsten Mölndals MK
Teres Martinsson Orust BSK
Victoria Björklund Östernärkes RMC
Felicia Bendroth Tomelilla MK
Klara Nylin MK Ran
Jannika Jennerfors Jokkmokks MS
Sofia Lod Vimmerby MS
Frida Börjesson Lidköpings MSF
Ebba Valett Örnsköldsviks MK
Katja Frosthed Vimmerby MS
Ingela Svensson Vimmerby MS
Malin Andersson Orust BSK
Natalie Reuter MK Team Westom
Henriette Davidsen NMK Sandefjord
Sina Skogli Sør Østerdal MS