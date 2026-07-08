Den första av två kvaldagar i Semesterracets damklass är över. Nu är listan över vilka som återkommer på lördag för att köra finaldag klar.

På damsidan gick Jennie Göransson (Boxholms MK), Ida Holmberg (Skepptuna MK), Pyret Öhrn (SMK Söderhamn), Elsa Hultenius (Jönköpings MK), Engla Johansson (Finspångs MS) samt Camilla Wernersson (MK Kinda) direkt vidare på två heat.

Noteras kan att förra årets vinnare Natalie Reuter från MK Team Westom hade en usel inledning på sitt Semesterrace och höll på att inte gå vidare efter två inledande bilstopp. Med en heatseger i tredje omgången räddade hon sig kvar i tävlingen på nio poäng och blev en av de sista att kvalificera sig till damernas finaldag.

Tre lokala förare vidare

VMS-damerna lyckades vända en kämpig inledning på onsdagen och VMS-trion Ingela Svensson, Sofia Lod och Katja Frosthed är nu kvalificerade till lördag.

Katja var glad över att ha gått vidare efter en kämpig dag på banan och ett däckbyte inför tredje omgången som hon inte kände sig helt okej med, samt att hon körde en bakhjulsdriven Volvo.

– Jag är bara glad att ha gått vidare. I första fick jag en smäll på hjulet så jag tappade det. Så det tog slut efter första kurvan. Sedan i andra så missade jag och spann i starten. Jag var inte alls med men jag var ändå ganska nöjd med körningen och så. Nu var jag ännu sämre med i starten för vi bytte däck. För jag får väl vara försökskanin tänkte jag till de i familjen som kör efter mig i morgon och fredag. "Jag har ingen chans i alla fall så då kan du sätta på andra däck" sa jag. Så då spann de ännu mer.

Men rallydäck funkade väl bra för du kom tvåa i heatet med bra häng?

– Ja, jag kände faktiskt det för det gick fort. Jag har inte kört bakhjulsdrivet i så många år. Så då blev jag glad.

Du brukar vanligen köra framhjulsdriven Toyota?

– Ja precis! Men man måste ju testa något annat.

Följande förare gick vidare från onsdagskvalet:

Jennie Göransson Boxholms MK

Ida Holmberg Skepptuna MK

Pyret Öhrn SMK Söderhamn

Elsa Hultenius Jönköpings MK

Engla Johansson Finspångs MS

Camilla Wernersson MK Kinda

Mimmi Öhrn SMK Söderhamn

Agnes Jansson Fjugesta MS

Jennifer Brindmark Åtvidabergs MK

Veronica Salsten Mölndals MK

Teres Martinsson Orust BSK

Victoria Björklund Östernärkes RMC

Felicia Bendroth Tomelilla MK

Klara Nylin MK Ran

Jannika Jennerfors Jokkmokks MS

Sofia Lod Vimmerby MS

Frida Börjesson Lidköpings MSF

Ebba Valett Örnsköldsviks MK

Katja Frosthed Vimmerby MS

Ingela Svensson Vimmerby MS

Malin Andersson Orust BSK

Natalie Reuter MK Team Westom

Henriette Davidsen NMK Sandefjord

Sina Skogli Sør Østerdal MS