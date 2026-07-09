Lars starka debut: "Första gången jag kör en folkracebil"

Lars Essén från Westerviks RC körde sin första folkracetävling någonsin och fick en bra start under torsdagskvalet. Foto: Stefan Härnström

Folkracedebutanten Lars Essén från Westerviks RC fick en bra start i sin första tävling någonsin - i ett seniorstartfält under Semesterracet som beskrivits som veckans tuffaste. Han representerade Västervikstrakten på torsdagen. Området har i år få tävlande på plats under Semesterracet.

- Nej, det är dåligt med det. Tjust MK brukar ju ha någon eller två till som jag vet om i dam- och seniorklass.

Du kör för Westerviks RC, berätta om klubben.

- Jag vet inte vad jag ska berätta om jag ska vara ärlig. Jag är helt ny inom det här. Så idag är första gången jag kör en folkracebil.

Tävlar med svågerns bil

Som ofta kan hända i sporten inleddes tävlingen med ett akut bilbyte. Då hade de redan tagit sig till Gnagaredalen. Väl på plats påpekade några behjälpliga personer att bakaxeln satt löst.

Lars och de andra hade som han beskriver det "inte brytt sig om något annat än vad som fungerade där fram" eftersom de arbetat med att få till motorn. Som för många andra nybörjare fick han lära sig att folkrace till stor del handlar om att anpassa sig och att improvisera. Svågern har flera bilar och lånade ut en till honom.

Väl ute på banan blev det en bra start. Vid lunch hade Essén ett riktigt fint facit som många erfarna åkare hade behövt kämpa för. I hans första heat kom han trea och en femteplats i andra.

- Första heatet gick ju bra i alla fall så där kom jag trea. Jag tappade andraplatsen och gjorde bort mig i sista så han kom om precis. Nu i andra heatet... det kändes lite svampigt. Vi bytte däck fram på den och det kändes som de skulle välta över. Vi kom ifatt han som låg fyra i alla fall. Jag är nöjd - det är träning för mig! De är duktiga... riktigt duktiga.

Hur var det att köra folkrace då?

- I början var man väl lite nervös innan man kom ner på startplattan. När man väl stod där så var det bara att öppna dragkedjan och lägga hjärnan åt sidan och stänga igen. Då var det bara full mutter!