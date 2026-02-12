12 februari 2026
Teknisk undersökning efter kraftiga branden sker i dag

Under torsdagen sker den tekniska undersökningen efter branden i Storebro. Foto: Privat

Teknisk undersökning efter kraftiga branden sker i dag

KRIM 12 februari 2026 10.25

Under torsdagen sker den brandtekniska undersökningen av polis efter söndagens kraftiga brand i en industribyggnad i Storebro. Rubriceringen är mordbrand.

Det var på söndagsmorgonen som det började brinna i en industribyggnad i Storebro. Lokalerna används som båtlager och branden var ordentligt svårsläckt. Inledningsvis uppmanades boende i Storebro att hålla fönster och dörrar stängda och branden påverkade även elförsörjningen i samhället.

Ingen person kom till skada, branden spred sig inte vidare till övriga byggnader och vid 17.30-tiden var insatsen avslutad. 

Polisen upprättade en anmälan om mordbrand.

– Det är rubricerat som mordbrand utifrån att vi inte vet orsaken till branden. Vi misstänker inte att någon har anlagt den, men vi vet inte orsaken till att byggnaden har antänt. Eftersom vi inte vet vad som antänt utreder vi det som mordbrand. Det är för att öppna en större verktygslåda, sa utredaren Niclas Juneskog i måndags.

Undersökningen sker i dag

Den planerade kriminaltekniska brandplatsundersökningen kommer ske i dag. 

– Den tekniska undersökningen görs i dag och jag har inte hört något om resultat. Jag gissar, innan vi kan få ett resultat, att det dröjer en bit in i nästa vecka, säger Niclas Juneskog på torsdagen.

Har förhören som hållits gett något?

– Nej, inget som gör att vi gör en bedömning i endera riktning. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat branden och det är samma läge som senast förutom att den tekniska undersökningen sker i dag.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

