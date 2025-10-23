Musikalartistelever visar upp mystisk föreställning: "Allt har vi gjort själva"

Jennie Leander Lilja beskriver det som ett annorlunda projekt på det sätt att flera lärare har jobbat med olika delar med eleverna på olika lektioner och nu satt ihop det till en föreställning. Foto: Ossian Mathiasson

Svensk musik möter lyrik och nordiska väsen i musikalartistutbildningens föreställning som visas på Kulturskolans teater torsdag kväll och fredag kväll. Foto: Ossian Mathiasson

Embla Thyr, Sara Blau, Alexander Goliath Sandstedt, Karin Philip och Sofia Pernler Hormazabal är fem av eleverna på musikalartistutibldningen på Vimmerby folkhögskola som ligger bakom föreställningen "När skogen viskar". Foto: Ossian Mathiasson

Eleverna på musikalartistutbildningen på Vimmerby folkhögskola visar upp sin föreställning ”När skogen viskar” på Kulturskolans teater i Vimmerby i kväll och i morgon kväll.

Jennie Leander Lilja berättar att det är den första produktionen som årets elever på musikalartistutbildningen på Vimmerby folkhögskola gör sedan de påbörjade utbildningen i slutet av augusti. Allt tog sin början med att eleverna fick skriva dikter på svenskaläraren Emil Hasketts lektioner.

– De här dikterna satte Emil ihop till ett manus och då hade vi redan bestämt ramarna med att publiken får vara med under kvällen och natten och hela vägen fram till gryning. Alla medverkande lärare har därefter jobbat med olika delar med eleverna på olika lektioner och nu har vi satt ihop det som en föreställning. Det är egentligen ingen av oss som har sett helheten förrän den här veckan. I tisdags var första gången som vi hade allt här i Kulturskolans teater med kostymer, musik, ljus och myggor, säger Jennie Leander Lilja.

"Visste vart de skulle"

Hon tycker att sättet de har skapat föreställningen på är häftigt.

– Det är ett annorlunda projekt som vi jobbar med. Det som är så himla kul med detta är att vi alla lärare har jobbat enskilt på kammaren med eleverna och nu helt plötsligt ska vi sätta ihop det till en föreställning. Det är inte lätt då det är många bitar som ska falla på plats, säger Jennie Leander Lilja.

Musikalartisteleven Alexander Goliath Sandstedt ser positivt på hur de har fått ihop det då processen inleddes med diktskrivande i början av hösten

– Jag tycker att det är så häftigt att 98 procent av det vi säger på scen är våra egna ord, säger Alexander Goliath Sandstedt.

Klasskamraten Embla Thyr berättar att de fick skriva dikter utifrån olika teman.

– Vi fick aldrig veta vad vi skrev om utan det var teman som handlade om bland annat skymning och mörker, säger Embla Thyr.

Jennie Leander Lilja flikar in:

– Vi visste vart de skulle och hade ”i skogen under ett dygn” som huvudtema. Emil satte eleverna på olika ord och de fick skriva dikter utifrån det, men de visste inte vad de skrev till, säger Jennie Leander Lilja.

– Sättet som vi har arbetat på är jättespännande, vilket i det här fallet blev ascoolt och ganska abstrakt, säger Alexander Goliath Sandstedt.

Alla elever är väsen på scen

Eleverna har jobbat febrilt med olika saker för att få ihop föreställningen.

– Vi visste inte hur vi skulle göra hur kostymerna så vi fick sitta och brainstorma och tänka ut hur en älv ser ut. Det är väldigt olika beroende på kulturer och hur vi ska få ihop det billigt, fort och dansmöjligt, säger Embla Thyr.

Klassen är eniga om att det är en magisk, mystisk och hemlighetsfull show.

– Vi har fått lektioner inom nordiska väsen och vet lite om dem, men vi har egentligen bara fått köra på med hur vi känner. Det är väl klart att allting här kanske inte står skrivet med att så här är det med nordiska väsen, men vi leker väl med våra idéer om hur det skulle kunna vara, säger Embla Thyr.

– I min bild tycker jag att det är så coolt att alla är väsen på scen. Om man tänker efter så är det väldigt moderna tankar och känslor som folk har upplevt individuellt och som sägs och framförs på scenen. Det är inte bara repliker utan det är verkligen saker som folk känner och har uttryckt och då blir det en ganska mäktig föreställning, säger Alexander Goliath Sandstedt.

– Vi har som en bakgrund till allting som händer. Alla som händer på scenen har en orsak och det är upp till betraktaren med hur man vill tolka det, säger Sara Blau.

– Just eftersom det är dikter blir det abstrakt med att man får tolka själv. Man ser också vad som gestaltas på scen med hjälp av dansen och teatern så man förstår vad det handlar om, säger Sofia Pernler Hormazabal och Karin Philip.

"Allt har vi gjort själva"

Föreställningen visas upp för allmänheten vid två tillfällen, först torsdag kväll och sedan fredag kväll, på Kulturskolans teater.

– Allt vi har gjort och allt vi säger och har på scenen har vi gjort själva, säger Alexander Goliath Sandstedt.

Eleverna uppskattar musikalartistutbildningen och dess utformning och innehåll.

– Det känns lite som gymnasiet, fast utan de tråkiga ämnena. Man får verkligen lägga 100 procent fokus på detta, säger Embla Thyr.

– Jag gör det som jag annars brukade göra efter skolan. Nu får jag hålla på med det hela dagen, säger Sara Blau.