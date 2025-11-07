Historien om Eddie Meduza till Tuna: "Gripande och starkt"

Föreställningen om Eddie Meduza, eller Errol Norstedt om man så vill, kommer till Tuna bygdegård den 15 november. Foto: Pressbild

I september var det premiär för föreställningen Eddie/Errol på Regionteatern Blekinge Kronoberg. Nu kommer föreställningen till Tuna bygdegård. – Det kommer bli gripande och starkt, säger Lars Johansson från Riksteatern Vimmerby.

För drygt 40 år sedan slog Eddie Meduza ned som en bomb i folkparkerna. Publiken vallfärdade för att höra hans sånger om brännvin, punkjävlar och Volvo.

Eddie Meduza retade gallfeber på etablissemanget och tidningarna vägrade att skriva honom. Sveriges Radio bojkottade honom.

Ingenting kunde dock stoppa Errol Norstedts framfart under pseudonymen Eddie Meduza.

Men 20 år senare är publikhaven borta och Errol Norstedt är utfattig och jagad av kronofogden.

"I den nyskrivna föreställningen Eddie/Errol har dramatikern och satirikern Gertrud Larsson tagit fram ett nytt perspektiv i myten och berättelsen om Eddie Meduza. Här får man möta Errol i livets slutskede för en tillbakablick på en person och ett konstnärskap som var lika provocerande som fascinerande", skriver arrangörerna.

"Gripande och stark berättelse"

Det är Björn Johansson Björklund som gestaltar Eddie och Errol på scen. Premiären var i september i Växjö och nu kommer föreställningen till vår trakt.

Lördagen den 15 november arrangerar Riksteatern Vimmerby föreställningen tillsammans med Tuna Bygdegårdsförening, som sköter serveringen.

Lars Johansson från Riksteatern lokalt räknar med ett fullsatt Tuna bygdegård.

– Det här känns jättekul. Det kanske är ett lite udda ämne, men jag tror det blir en gripande och stark berättelse. Det blir mycket musik, men det är ingen musikal, utan snarare en pjäs om hans liv och öde. Han var ju lite skandalomsusad.

Annons:

"Lyssnade på syntcovers"

Totalt finns det cirka 90 biljetter till föreställningen.

– De bygger en upp en scen och en gradäng, så det är inte på bygdegårdens scen. Vi har gått ut med det här på "fejan" och det kommer bli folk, men sedan vet vi att folk i Vimmerby brukar boka sent.

Vad har du själv för relation till Eddie Meduza?

– Inte jättemycket egentligen. Jag lyssnade på syntcovers av Eddies låtar som ung. Det kanske inte är helt min musikstil och jag är lite för ung för Eddie, men han är en ikon och en del av vår identitet.