Systrarna får pengar för Astrid-förvaltandet – här är årets alla kulturstipendiater

De tre systrarna har öppnat upp Astrid Lindgrens barndomshem för allmänheten. Foto: Pressbild

Barbro Alvtegen (till vänster) får belöningsstipendium 2025. Detta tillsammans med systrarna Eivor Benson och Gunvor Ruhnström. Här ses Barbro Alvtegen med Astrids dotter Karin Nyman vid Näs. Foto: Arkivbild

Nu har Region Kalmar län utsett årets kulturstipendiater. Bland annat får Astrid Lindgrens brorsdöttrar Eivor Benson, Barbro Alvtegen och Gunvor Ruhnström pengar för att de förvaltar Astrid Lindgrens barndomshem.

Under onsdagen fick åtta kulturarbetare i länet det glada beskedet att de belönas för sitt arbete. Fyra personer får dela på 180 000 kronor i arbetsstipendium.

Fredrik Loberg från Högsby kommun får 45 000 kronor i arbetsstipendium. Han beskrivs genom sitt författarskap visat ett stort engagemang för både samtid och historia. Han har nu påbörjat ett bokprojekt om Fågelfors Bruks export av trähus till Falklandsöarna på 1940- och 1950-talen.

"Arbetsstipendiet ska möjliggöra för Fredrik att fördjupa researchen, samla fakta och skriva boken på ett levande sätt, så att denna viktiga berättelse kan nå läsare i hela Sverige och samtidigt lyfta Kalmar läns kulturarv", skriver regionen.

Michaelangelo belönas

Helena Jonsson från Mönsterås kommun får också 45 000 kronor. Hon är ena halvan av Studio Vit och skapar verk där ljus, geologiska element och fysikaliska fenomen möts i poetiska och funktionella landskap.

"Med arbetsstipendiet vill hon fördjupa sitt konstnärliga arbete, utforska nya material och tekniker, och utveckla gjutna verk som fångar spår från natur och människa", skriver man.

Michelangelo Miskulin från Kalmar kommun har under 20 år arbetat med dokumentär- och utbildningsfilm riktad till barn, unga och kulturskapare. Med arbetsstipendiet vill han skapa en film om poeten Lennart Sjögren, där hans vardag, skrivande och kreativa processer fångas på nära håll.

"Filmen blir en hyllning till poesin som livskraft och till en av vår tids stora diktare", skriver man. Stipendiet ska ge honom möjlighet att fördjupa berättelser och utforska det poetiska språket i bild och ge poesin en närvaro som berör.

Astrids brorsdöttrar prisas

Linda Persson som är från Emmaboda kommun har genom sitt engagemang och konstnärskap skapat ett nätverk för konstnärer i Småland, där ateljésamtal, workshops och internationella utbyten ger nya perspektiv och samarbetsmöjligheter. Med arbetsstipendiet planerar hon nu att bjuda in kuratorer och organisera studiebesök, så att fler konstnärer får professionell feedback och inspiration.

Lore Nynnell i Västerviks kommun får ett belöningsstipendium på 15 000 kronor. Sedan 80-talet har hon verkat som skulptör i Gamleby och med värme och energi inspirerat inom olika kulturyttringar, skriver regionen.

"Genom att förvandla en gammal länga till den smakfulla utställningsplatsen Kvarteret Nynnell har hon skapat en levande scen för konst, där utställningarna lockat besökare från hela regionen.

Systrarna Eivor Benson, Barbro Alvtegen och Gunvor Ruhnström, som är brorsdöttrar till Astrid Lindgren, får också belöningsstipendiet. De beskrivs med värme och engagemang förvaltat Astrid Lindgrens barndomshem på Näs i Vimmerby och genom verksamheten BOA hållit ett unikt kulturarv levande.

"I över tre decennier har de öppnat sitt familjehem för besökare från när och fjärran och skapat en plats där litteratur, historia och hantverk möts. Genom varsamt underhåll och genuin omtanke har de bevarat gårdens själ så som Astrid själv ville. Deras långvariga kulturgärning har berikat Vimmerby, och Kalmar län, och gjort berättelsen om Astrid Lindgren levande för nya generationer.

Utdelningen av stipendierna sker vid den kulturpolitiska konferensen på kulturhuset Kristallen i Nybro den 18 december.