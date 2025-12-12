Välgörenhetskonserten närmar sig – hoppas det blir julklapp i år

Ulf Berg från Rotaryklubben är glad att kunna släppa biljetter till vårens konsert nu innan jul. Foto: Simon Henriksson

Miljonbelopp har samlats in genom årens lopp. I början av mars är det dags för den 28:e välgörenhetskonserten med Vimmerby Astrid Lindgren Rotaryklubb. – Vi släpper biljetterna nu, så det kan bli en julklapp eventuellt, säger Ulf Berg från Rotaryklubben.

Starten skedde på 90-talet och nu planeras det för fullt inför den 28:e välgörenhetskonserten i ordningen. Genom åren lopp har stora summor samlats in till välgörande ändamål.

– Konserterna är en viktig del i arbetet som Rotary gör för att samla in pengar till olika humanitära projekt i Sverige och världen. Sedan starten har vi samlat in mer än en miljon kronor, som oavkortat gått till välgörande ändamål, berättar Ulf Berg.

Bland annat har pengarna gått till vänorten Joniskis i Litauen, vattenprojekt i Tanzania och lokalt bland annat till Majblomman och till matkassar som delats ut lokalt. De senaste åren har mycket handlat om hjälporganisationer till förmån för Ukraina.

– Vi har under två år gett stöd till Joniskis Rotaryklubbs sommarläget för ukrainska barn i Joniskis. Vi kommer fortsätta stötta olika välgörenhetsprojekt och på olika sätt ge stöd till Ukraina, men vi har en kommitté som bestämmer var pengarna ska gå, säger Ulf Berg.

Tidigt ute med biljettsläppet

Den här gången är man riktigt tidigt ute med att släppa biljetterna. De finns nu att köpa digitalt och även på bokhandeln i Vimmerby. Det finns förstås en tanke med detta.

– Vi har ju tanken att man kanske vill köpa biljetten som en julklapp och ge bort. Trycket blir nog inte nu, men man har möjligheten att ge bort konsertbiljetten som en julklapp.

2026 års välgörenhetskonsert äger rum i Vimmerby kyrka den 7 mars. Det blir en ganska ny duo som uppträder tillsammans i form av Sofia Källgren och Erik Linder. Det bjuds på låtar från musikaler, filmens värld, Melodifestialen och smäktande duetter som The Prayer, Phantom of the Opera och Skönheten och Odjuret.

Sofia Källgren har turnerat i över 20 år med bland annat Rhapsody in Rock och är ute tillsammans med Robert Wells nu före jul och uppträder. Erik Linder är välkänd genom sina många besök i Vimmerby tidning.

– Den är duon är helt ny, men det är en väldigt intressant duo känner vi. De har inte gjort så många föreställningar tillsammans och det kommer bli jättebra.

Hoppas på utsålt

Förra året hade man Uno Svenningsson på besök och i år var det mer lokala toner i form av "Hammarskjöld & Engqvist med gäster".

Det blev inte helt utsålt i år, men det siktar man förstås på till nästa konsert den 7 mars 2026.

– Vi hoppas på utsålt och räknar med att kunna sälja 375 biljetter. Det är vad som går att pressa in i kyrkan, säger Ulf Berg.