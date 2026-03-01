Erik Linder till Vimmerby igen – nu i en helt ny duo

Erik Linder återvänder till Vimmerby för en välgörenhetskonsert den 7 mars. Foto: Stefan Härnström

Sedan 2013 har Erik Linder gjort åtskilliga konserter i Vimmerby. Nu återvänder han och den här gången med musikalartisten Sofia Källgren. – Jag har tappat räkningen, säger han om antalet konserter i Vimmerby med omnejd.

Den 7 mars är det dags för Vimmerby Astrid Lindgren Rotaryklubbs 28:e välgörenhetskonsert i ordningen. Genom åren har miljonbelopp samlats in till välgörande ändamål.

Välgörenhetskonserten hålls i Vimmerby kyrka den 7 mars och det blir en relativt ny duo som uppträder tillsammans den här gången. Erik Linder, som varit i Vimmerby många gånger genom åren, dyker upp tillsammans med Sofia Källgren.

Det bjuds på låtar från musikaler, filmens värld, Melodifestivalen och smäktande duetter som The Prayer, Phantom of the Opera och Skönheter och Odjuret.

När det gäller Erik Linder vet han inte hur många konserter det blivit i Vimmerby.

– Jag har tappat räkningen. Det är så många gånger att jag inte kan komma ihåg, säger han och skrattar:

– Men jag har kommit och gjort konserter i Vimmerby med omnejd sedan 2013. Jag har varit i Västervik och Kisa också, men nu kommer jag med en ny konstellation.

Det här blir startskottet

Duettkonserten med Sofia Källgren ser han fram emot.

– Jag och Sofia har börjat jobba ihop väldigt mycket och har flera konserter under våren. Det här blir startskottet för oss med vår första vårkonsert ihop i Vimmerby och det blir premiär för vår duettkonsert. Sofia är en väldigt känd artist, inte minst från Skönheten och Odjuret, men också i samband med julen. Så vi kompletterar varandra bra.

Bara i mars har duon fem konserter inbokade.

– Vi spelar mycket på västkusten och gästar en pianist som heter David Carbe, men då är det jag och Sofia som är gästerna. Sedan gör vi egna duettkonserter i Stockholm.

Vad kan publiken här förvänta sig?

– Smäktande ballader. Det blir mycket filmmusik, musikaler och stora låtar helt enkelt. Det blir lite gåshud får vi hoppas. Sedan blir det lite lättsamt också, jag tenderar alltid att köra lite mer lättsam stil, så man kommer känna igen sig, säger Erik Linder och berättar Fredrik Wide, pianist från Trion, också kommer vara med.

Speciell relation hit

Erik Linder har en speciell relation till Vimmerbytrakten och det är en förklaring till att det blivit så många konserter just här genom åren.

– Det är 17 år sedan min syster flyttade dit och min mamma flyttade efter att barnbarnen kom. Så jag brukar försöka kombinera konserterna med att stanna i några dagar.

Han är väldigt nöjd över mottagandet han får i Vimmerby.

– Det är så himla bra. Vi har bara haft något uppehåll, men som i julas blev det publikrekord för vår julkonsert. Så det går inte utför. Det här kommer bli pampigt, stort och kul, så jag hoppas att det kommer mycket folk.

"Glad när jag får frågan"

Arrangörerna hoppas på utsålt och det betyder knappt 400 åskådare i kyrkan.

– Det är ju en winwin. Man bidrar till välgörenhet och får samtidigt en konsert på köpet.

När Erik Linder, som slog igenom i Talang redan 2009, tolkade Ted Gärdestad i Vimmerby 2017 var det helt fullsatt i kyrkan.

– Jag har faktiskt kvar en selfie från den gången och då ser man att det är väldigt mycket folk.

Att få återvända till Vimmerby ännu en gång gör honom glad.

– Jag blir väldigt glad när jag får frågan och det känns extra viktigt att tacka ja. Jag vet att deras konserter brukar vara väldigt uppskattade och det känns verkligen ärofyllt.

