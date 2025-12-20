20 december 2025
  • BILDSPEL: Känslosam julkabaré med folkhögskolans musikalelever

    På fredagskvällen bjöd musikaleleverna på folkhögskolan in till julkabaré. Foto: Stefan Härnström

    Foto: Stefan Härnström

BILDSPEL: Känslosam julkabaré med folkhögskolans musikalelever

KULTUR 20 december 2025 14.00

Vimmerby folkhögskolas musikallinje firade terminsavslutningen med kabaréuppvisning på fredagskvällen. I skolans idrottshall uppträdde de med allt från Dolly Parton, musik från Chicago till en handfull jullåtar. Allt snyggt inslaget med dans och massor av klädbyten i ett entimmesprogram.

Sofia Hormazabal Pernler som går musikalartisutbildningen berättar efter showen att det var ett arbete på ett par månader att sätta ihop den. Hon berättar vidare om hur den kom till och valet av musik:

– Det har våra lärare gjort och de fått ge förslag som de tyckte passade ihop. Vi har jobbat med dem under terminen helt enkelt, säger hon.

Temat var känslor och det serverades en kabaré med väldig bredd, en del rekvisita men framför allt en mängd utstyrslar och kläder som byttes mellan inslagen.

Ni gjorde ett stort antal klädbyten under kabarén, hur fungerade det?

– De gäller att ha sina saker i en sorterad hög. Så att man vet precis när man kommer in från scen vad man ska ha på sig för då går det effektivt men gör man inte det vet man inte riktigt vad man ska ha på sig. Så ha koll, skrattar Sofia.

Musikalartistutbildningen har 23 elever och är uppdelad på musikalproduktion och musikalartist med nio respektive fjorton personer. Till våren återkommer eleverna med en ny show som avslutningsprojekt på sin ettåriga utbildning:

– Men då kommer vi vara på Kulturskolan i Vimmerby, förmodligen. Så det ser jag jättemycket fram emot!

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

