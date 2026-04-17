Festligt och välbesökt firande på torget: ”Folkhögskolan viktig för Sverige”

Runtom i Sverige firas 17:april Folkhögskolans dag för att uppmärksamma folkbildningen och skolformens betydelse. I Vimmerby sammanföll firandet i år med strålande solsken på torget där Folkhögskolan bjöd på tipspromenad, musikunderhållning och festlig stämning.

Folkhögskolans dag firades stort på torget i Vimmerby under fredagseftermiddagen. Den stora folksamlingen med elever från skolan lockade till sig en mängd nyfikna åskådare som bjöds på musikunderhållning av musikallinjens elever, fick lyssna till tal och delta i tipspromenad och tävlingar.

– Vi gör det här för att uppmärksamma folkhögskolan som en utbildningsform som är viktig för oss, för Sverige. Det är så viktigt att vi får behålla den särart vi har, säger Jennie Leander Lilja, rektor.

Jennie återkommer till vikten av att det finns alternativa utbildningsvägar och hur betydelsefull skolan varit för många människor under de sjuttio år som Vimmerby Folkhögskola funnits.

Läste text av elev på skolan

Även läraren Jeanette Frejd belyste folkhögskolans betydelse i ett tal där hon läste upp en text skriven av en elev på skolan.

”Nu ska jag berätta om när Anna var sex år och skulle börja skolan”, inleddes texten som sedan berättade en historia om en ganska vanlig tjej som till en början trivs bra i skolan, men som senare inte får det stöd och anpassningar i skolan som hon skulle behövt. För ”Anna” präglas högstadiet och gymnasiet av frånvaro och till slut tar hon sig knappt till skolan över huvud taget. Räddningen blir några år senare folkhögskolan.

”Efter några år bestämde sig Anna för att börja plugga upp sina gymnasiebetyg på en folkhögskola. Det var det bästa beslutet hon tagit. Återigen möttes hon av pedagogiska lärare och en plats där hon får det stöd och extra anpassningar som hon behöver. Men också en trygg miljö.”

Liknande berättelser möts personalen på folkhögskolan av dagligen, förklarar Jennie.

– Jag hade precis ett gripande möte här på torget med en gammal deltagare som gått folkhögskolan. Hon berättade hur viktig den varit för henne – som ung fick hon inte gå i skolan eftersom hon behövde ta hand om sin mamma och pappa. Senare kunde hon gå folkhögskolan för att läsa upp betyg för att kunna vidareutbilda sig. Hon stod och grät här och berättade hur viktig skolan varit för henne. Den typen av historier vill vi lyfta fram särskilt i år när vi har 70-årsjubileum!