FYRA NYA ARTISTER KLARA FÖR VISFESTIVALEN

Chris Kläfford är en av artisterna som ska fylla Slottsruinen med musikmagi under Visfestivalen i sommar. Foto: Bob Linger/Pressbild

Sedan tidigare är det klart att Weeping Willows återvänder till Visfestivalen. Nu avslöjar arrangörerna ytterligare fyra artister som kommer att uppträda i slottsruinen i sommar.

Visfestivalen, som arrangeras i den historiska miljön i Stegeholms slottsruin i Västervik, har sedan starten 1966 vuxit till en av Sveriges mest anrika musikfestivaler. I år kommer festivalen att arrangeras 9-11 juli. I december gjordes det första artistsläppet, där arrangörerna berättade att Weeping Willows ska spela på lördagen.

Nu presenterar deytterligare fyra artister som kommer att medverka.

”Kommer att trollbinda ruinen”

På torsdagen den 9 juli kommer Chris Kläfford, artisten som fick sitt stora genombrott i Idol och senare berörde en internationell publik i America''s Got Talent med sin tolkning av ”Imagine”. Med sin kraftfulla och känslosamma röst har han gjort sig känd för att skapa stark närvaro på scen.

”Hans röst kommer att trollbinda ruinen i Västervik, det är vi säkra på!” skriver arrangörerna.

Samma kväll gästar även Louise Hoffsten festivalen. Med en mer än tre decennier lång karriär rört hon sig obehindrat mellan blues, rock, visa, folkmusik och jazz.

”Att leva upp till beskrivningar som ”folkkär” och ”Sveriges bluesdrottning” är det få artister som kan bära. Louise Hoffsten förtjänar och lever upp till dem båda”.

Både Chris Kläfford och Louise Hoffsten har medverkat på Visfestivalen tidigare, men det var några år sedan sist. 2018

Modern soulpop och Vreeswijk-inspirerat

Fredagens program den 10 juli bjuder på ytterligare två etablerade namn.

Titiyo, en av pionjärerna inom modern soulpop i Sverige, återvänder till Visfestivalen för fjärde gången. Det är drygt 30 år sedan hon debuterade med sitt självbetitlade album, och är just nu aktuell med det nya albumet Hemland (2025). Under åren har hon samarbetat med artister som Seinabo Sey, Thåström och Nicole Sabouné och fortsatt att vara en nyskapande röst på den svenska musikscenen.

Dessutom är Simon Superti klar för festivalen. Han har de senaste åren hyllats för sitt låtskrivande, toppat listorna med ”Bullerbyn är död” och nått en bred publik genom medverkan i TV-programmet Så mycket bättre

På albumet Hemlisar som han släppte förra året har han hämtat inspiration från bland andra Cornelis Vreeswijk, ett namn starkt förknippat med Visfestivalens historia.

”Kanske har vi fått en ny nationalskald, och då måste man ju spela på visans nationalscen Visfestivalen”, skriver arrangörerna.