VISFESTIVALEN AVSLÖJAR FEM NYA ARTISTER: "MAGISKT"

Nu växer artistlistan till Visfestivalen i Västervik. Fem nya namn är klara, bland annat en Grammisvinnare som gör debut i Slottsruinen och flera välkända favoriter som återvänder till scenen.

Visfestivalen i Västervik arrangeras den 9-11 juli i Stegeholms slottsruin. Sedan tidigare är det klart att Weeping Willows, Chris Kläfford, Louise Hoffsten, Titiyo och Simon Superti kommer att uppträda.

Nu presenterar arrangörerna ytterligare fem artister, och skriver så här om varje artist:

Amanda Jenssen

”Amanda Jenssen har vunnit Grammisar. Hon har blivit årets artist. Hon har utnämnts till årets låtskrivare. Hon har skrivit årets jullåt. Men har hon varit på Visfestivalen tidigare? Nej. Så det är därför vi välkomnar henne extra mycket! Amanda växte upp i Lund med musiken som barnmat. (Hennes pappa Halvard är musiker och har faktiskt uppträtt i ruinen). Du borde ha varit här tidigare, men det enda vi kan säga är: Äntligen!”

Toni Holgersson

”Toni är välbekant för Visfestivalens publik. Redan 1989 stod han för första gången på scenen och trollband publiken i ruinen, och har spelat för oss otaliga gånger sedan dess. Men nu, efter flera års tystnad, är han tillbaka med besked. Albumet Vintergatan är Tonis mest intima och avskalade verk hittills, som hyllas av en enad kritikerkår. Det kommer att bli magisk stämning, det lovar vi.”





William Sundman Sääf

”Ni har väl sett honom på TikTok, Facebook eller YouTube? Killen som sitter i tunnelbanan och tolkar den svenska visskatten? William Sundman Sääf är den unga vissångaren som jämförts med Fred Åkerström och Sven-Bertil Taube. Hans två skivor ”Sundman tolkar Bellman” och ”Jag kan dig aldrig förglömma” har fått lysande recensioner och stort genomslag i viskretsar. Det är väl självklart att han ska spela på Visans Nationalscen i Västervik!”



Pernilla Andersson

”I över 25 år har Pernilla Andersson, artist, producent och kompositör, varit en självklar del av det svenska musiklivet. I år tar Pernilla också steget in i filmvärlden, som kompositör till filmatiseringen av Regnmannen av Jonas Karlsson. Vi tror att hon trivs på Visfestivalen i Västervik, och vi trivs med henne. Det är därför hon kommer tillbaka igen. ”Ett musikaliskt naturbarn i producentkostym av utmärkt snitt”, sa någon. Vi håller med. Hej igen Pernilla!”

Lalla Hansson

”Lalla Hansson spelade på Visfestivalen för för första gången 1973 och i år blir det femtonde gången. Han tangerar därmed Fred Åkerström! Lalla började sin musikkarriär på 1960-talet som medlem i Fabulous Four. Han ligger bakom hitlåtar som Anna & mej, Dagny och ”Sin egen väg” en tolkning av Dire Straits ”The walk of life”. Sist vi träffades på Festivalen, så spelade han med Hansi, Derek och Totte i gruppen ”Kapten Whesk”. Det var alldeles för länge sedan. Kul att ha dig tillbaka!”