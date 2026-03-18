Byggnadsvårdsprofil och författare föreläser i Vimmerby: ”Passar alla nostalgiker”

Byggnadsvårdsprofilen och författaren Gustav "Rävjägarn" Bergström kommer till Vimmerby och föreläser på biblioteket den 19:e mars. Foto: Pressbild, Sofia Runarsdotter

En föreläsning för alla som gillar nostalgi – så beskriver Noomi Lindberg på biblioteket nästa veckas föreläsning med byggnadsvårdsprofilen och författaren Gustav ”Rävjägarn” Bergström. Bergström har gjort sig ett namn som opinionsbildare och sakkunnig när det gäller byggnadsvård, men också skrivit den nostalgiska boken ”Tant Valborg bar alltid turban när hon gick bort”. Nu är han aktuell med boken ”Välkommen på kaffe!” om 1900-talets bortglömda fikakultur.

Gustav Bergström har de senaste åren gjort sig ett namn som både byggnadsvårdare, författare och opinionsbildare på sociala medier. Under pseudonymen @ravjagarn på Instagram delar Gustav med sig av nostalgi i form av både byggnadsvård, inredning och prylar från förr, och diverse historier om släktingar och grannar i sin barndomsby i Norrbotten. Gustav har även drivit opinion mot renoveringar som förstör vårt gemensamma byggnadskulturarv via instagramkontot @renoveringsraseriet, skrivit om byggnadsvård för tidningen Gård & Torp, och medförfattat flera böcker om byggnadsvård.

19 mars kommer Gustav till Vimmerby bibliotek för att berätta om sin bok ”Tant Valborg bar alltid turban när hon gick bort”. Boken gavs ut 2024 och är en skildring av Gustavs uppväxt på den norrbottniska landsbygden, en hyllning av personer och profiler som levde i byarna, och en parallell historia om hur Gustav efter många år i Stockholm ärver barndomsgården och kommer tillbaka för att restaurera den.

Noomi Lindberg på Vimmerby bibliotek berättar att biblioteket först försökte få Gustav att delta i litteraturfestivalen Vimmerby berättar i höstas, men att han då inte hade möjlighet.

– Vi tänkte att hans berättelser om sin plats på jorden i Norrbotten passade perfekt till temat, men han hade inte möjlighet att vara med då, förklarar Noomi och berättar att biblioteket fått önskemål från låntagare om att ta hit just Gustav, och därför försökte igen.

Aktuell med ny bok om 1900-talets glömda kafferep

Under sin föreläsning kommer Gustav både prata om ”Tant Valborg bar alltid turban när hon gick bort”, och sin nya bok. En receptsamling med kakrecept från förr, inspirerad av tant Valborg och andra profiler i boken.

– Den har precis kommit ut och är en bok om det traditionella kafferepet. Gustav har bakat utifrån gamla recept från Tant Valborgs tid. Kafferepet och de traditionella bakverken spelade en viktig roll under den tiden. Idag håller kaffekulturen på att dö, men Gustav vill återuppväcka den genom att baka de här recepten, säger Noomi Lindberg.

En salig blandning av nostalgi, både när det gäller kakor, bilar, hus och människor kan alltså den som kommer till föreläsningen på torsdag förväna sig.

– Gustav står för nostalgi över lag. Gamla bilar, inredning, skivspelare och recept. Det här passar alla nostalgiker, eller alla som tycker det är tråkigt att de gamla originalen från förr inte är så synliga. Det ska bli en jätterolig kväll!

När Gustav besöker olika städer för att föreläsa brukar han ta en tur genom stan för att kika på bebyggelsen, berättar Noomi.

– Han reser runt mycket på författarbesök och jag vet att i varje stad han besöker så brukar han gå runt och titta och spela in en video där han pratar om husen och staden. Det kommer säkert en videpo härifrån, så det ska bli roligt att höra vad han säger ur byggnadsvårdssynpunkt om Vimmerby centrum!

Gustav föreläser på Vimmerby bibliotek den 19 mars. Föreläsningen är gratis och ingen anmälan krävs.