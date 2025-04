Mässa med lokala författare och förläggare på biblioteket

Världsbokdagen firas den 23 april varje år. Vimmerby bibliotek bjöd under gårdagen in till en minibokmässa för firandet av böcker, författare, läsning och värnandet om upphovsrätten.

Världsbokdagen instiftades av FN-organet Unesco 1995 och har under de senaste 30 åren varit en högtidsdag för böcker, författare och läsning. Dagen syftar till att främja och uppmuntra läsning och skydda författares prestationer genom upphovsrättsregler.

Vimmerby bibliotek bjöd in till en minibokmässa med författare och förläggare med lokal anknytning och entréhallen fylldes av bokbord, förlag, författare och läs- och skrivlust.

– I och med att det finns så många författare och förlag med lokal anknytning tycker vi att det är bra att vi bjuder in dem till en minibokmässa. Vi bjöd in ett antal författare och förlag och sedan var det några som hörde talas om detta och bjöd in sig själva, säger Thomas C Eriksson, bibliotekarie på Vimmerby bibliotek.

"Träffar andra och knyter kontakter"

Firandet på biblioteket avslutades med scenprogram med uppläsningar och samtal kring skrivande och bokutgivning under ledning av Carolina Klintefelt.

Varför är Världsbokdagen så viktig?

– Varje tillfälle man kan ta i akt att uppmärksamma boken och litteraturen är viktig. Vi brukar alltid ha någon aktivitet på Världsbokdagen på Vimmerby bibliotek. Det har skett olika ut den senaste åren. Ibland har vi bara haft utlottning av böcker. Det är första gången vi har en minibokmässa med författare och förlag.

Thomas C Eriksson ser minibokmässan som ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan författarna och förlagen.

– Det är väldigt många författare och förlag som har kommit hit och träffat varandra för att prata om sina gemensamma intressen. Många sitter hemma i sin egen stuga och har kanske inte så många kontakter med andra aktörer i branschen. Fördelen med mässor är att man träffar andra utställare och knyter kontakter. Jag har ställt ut på bokmässan under många år och det man tar med sig därifrån är ibland något kundmöte, men det är i huvudsak att man har träffat andra författare och förläggare.