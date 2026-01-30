Mello-favorit bokad till sommarens folkfest

Förra året gjorde han stor succé i Melodifestivalen, och förväntningarna på att han ska göra det även i årets upplaga av musikfesten är skyhöga. Gissningsvis hoppas festivalledningen bakom Eksjö Stadsfest att man lyckats boka årets mello-vinnare till Stadsfesten i augusti.

Planeringen inför årets folkfest i Eksjö är i full gång, och redan har kända namn som Bolaget, Korslagda och Orbit Culture presenterats. Under fredagen presenterades ytterligare en stor bokning – en artist som gjorde dundersuccé i förra årets upplaga av Melodifestivalen och där slutade på en tredje plats. Även i år är Grescula ett av namnen som gör upp i Mello, och gissningsvis håller festivalledningen i Eksjö tummarna för att man nu har lyckats boka årets mello-vinnare.

Greczula släppte sitt debutalbum Live and Let Live 2022, och fick med det en snabbt växande publik. Eksjö Stadsfest beskriver musiken som energifylld poprock inspirerad av musikaliska storheter från 1970-talet.

”Hans musik kan beskrivas som romantisk poprock med ett tydligt driv, influerat av artister som Queen, David Bowie och ABBA, och kännetecknas av starka melodier och ett personligt uttryck.”

Årets upplaga av Eksjö Stadsfest går av stapeln 28-29 augusti. Vilken av dagarna som Greczula kommer att spela har ännu inte meddelats.