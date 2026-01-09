Klara för Melodifestivalen – och Eksjö Stadsfest

Korslagda presenteras som nästa bokning till Eksjö Stadsfest, men först väntar Melodifestivalen för bandet med debutanten Ubbe Näslund på sång. Foto: Pressbild

Trots att scendebuten kom först våren 2023 har bandet redan hunnit inta scenen på Sweden Rock Festival och fylla spelställen runt om i landet. Nu presenteras Korslagda som nästa bokning till Eksjö Stadsfest. Men först väntar Melodifestivalen.

På fredagsmorgonen släpptes ytterligare en i raden av bokningar till sommarens stadsfest i Eksjö, nämligen bandet Korslagda. Som för övrigt kapat halva sitt namn, ett beslut som enligt dem själva mest handlar om att slippa problem. För bandet och musiken förblir precis lika kompromisslös, skitig och charmig som alltid, lovar man.

Själva beskriver de sin musik som “någonstans mitt emellan AC/DC, Turbonegro, Eddie Meduza och tidiga Vikingarna”. Och de uppges ha lyckats med det som borde vara omöjligt: att vinna både punkarnas, raggarnas, ungdomarnas, pensionärernas – och alla där emellans – hjärtan.

– Med låtar som “En sån här chans får man bara en gång i livet” och “Check på den” har de snabbt cementerat sin plats som ett av Sveriges mest underhållande och oförutsägbara band, och vi kan knappt bärga oss för att se vad de hittar på härnäst, skriver arrangören Fiesta Eksjö i ett pressmeddelande.

Närmare i tid ska bandet även stå på Melodifestivalens scen.

– Vi är taggade från tårna över att för första gången få välkomna Korslagda till Eksjö, skriver arrangören.