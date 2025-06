Många på plats när nationaldagen firades i Storebro – se bildspel

Konfrencier under firandet var kommunstyrelseordförande Eva Kindstrand Ströberg och återvändaren Elias Linder höll nationaldagstalet. Temat var hans upplevelser i Sverige under åren i Försvarsmakten, först under lumpen och sedan som anställd, och hur väl han trivs som återinflyttad i Vimmerby. Elias hyllade det lokala föreningslivet och det sociala nätverket i en liten kommun som för medborgarna samman.

Barnkören G-klavarna. Lennart "Örten" Larsson och Aspelandskören stod för musikunderhållningen. Årets kultur och fritidspris gick till Vimmerby Hockey för sitt långsiktiga arbete med yngre, både bland tjejer och killar. Klubbens ordförande Anita Westerback fick ta emot en blombukett med hockeypuckar i.

Nästa år kommer nationaldagsfirandet att fortsätta till Djursdala.