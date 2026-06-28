Södra Vi tog poäng i kvällens derby – Milde imponerade

Niklas Gunnarsson gillade vad han såg från sitt lag mot HMIS ikväll. Foto: Arkivbild

Målvakten Axel Milde har kanske varit Södra Vis bästa spelare i vår. Ikväll gjorde han en grym insats när SVIF tog en poäng mot HMIS.

Bortalaget var hetast före paus och hade flest chanser. Milde tog nästan allt, men Erik Stejdahl öppnade målskyttet efter 20 minuter. SVIF växte in i matchen och en inspirerad Hannes Stefansson kvitterade före paus.

I andra var Södra Vi närmast segern.

– Vi gör en bra lagprestation idag. Resultatmässigt hade det kunnat gå hur som, det var rätt mycket chanser i matchen känns det som. Axel Milde räddar oss i första halvlek och gör många fina räddningar. I andra tycker jag att vi har bäst chanser. Hannes gör säsongens bästa match och det var många som klev fram, säger tränaren Niklas Gunnarsson.

"Ett bra resultat"

Södra Vi hade såklart behövt alla poäng.

– Där vi är får vi vara nöjda med alla poäng vi får tag i. Det var inga som hängde med huvudena idag och 1-1 är ett bra resultat mot HMIS.

Beröm går till de redan nämnda, Axel Milde och Hannes Stefansson. Tabellen går du till genom att klicka här.