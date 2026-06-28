Så ställer Dackarna upp – stjärnan gör comeback

Tai Woffinden är tillbaka i laget när Dackarna möter Lejonen på tisdag.
Skadedrabbade Tai Woffinden är nämligen tillbaka i truppen och kliver såklart in i laget, men det blir också ett antal andra förändringar. Jakub Krawczyk och Chris Holder utgår och ersätts av Woffinden och Matias Nielsen, som också är tillbaka efter skada.
Här är startsjuan:
1. Tomas H Jonasson
2. Timo Lahti
3. Patryk Dudek
4. Andreas Lyager
5. Tai Woffinden
6. Avon van Dyck
7. Matias Nielsen
Löpande snitt: 11.953.
Lejonen ställer upp med följande lag:
1. Bartosz Zmarzlik
2. Robert Chmiel
3. Maksym Drabik
4. Pawel Prxedpelski
5. Kacper Woryna
6. Alfons Wiltander
7. Mathias Törnblom
Löpande snitt: 11.750.