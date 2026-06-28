Så ställer Dackarna upp – stjärnan gör comeback

Dackarna har en spännande match mot Lejonen på tisdag. Alldeles nyss presenterade Morgan Andersson sin startsjua och han gjorde det med ett glädjebesked.

Skadedrabbade Tai Woffinden är nämligen tillbaka i truppen och kliver såklart in i laget, men det blir också ett antal andra förändringar. Jakub Krawczyk och Chris Holder utgår och ersätts av Woffinden och Matias Nielsen, som också är tillbaka efter skada.

Här är startsjuan:

1. Tomas H Jonasson

2. Timo Lahti

3. Patryk Dudek

4. Andreas Lyager

5. Tai Woffinden

6. Avon van Dyck

7. Matias Nielsen

Löpande snitt: 11.953.

Lejonen ställer upp med följande lag:

1. Bartosz Zmarzlik

2. Robert Chmiel

3. Maksym Drabik

4. Pawel Prxedpelski

5. Kacper Woryna

6. Alfons Wiltander

7. Mathias Törnblom

Löpande snitt: 11.750.