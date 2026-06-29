29 juni 2026
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HULTSFREDSBO BLEV AV MED FEMSIFFRIGT BELOPP

Foto: Bildbyrån

HULTSFREDSBO BLEV AV MED FEMSIFFRIGT BELOPP

KRIM 29 juni 2026 12.27

En man i 55-årsåldern från Hultsfred har blivit utsatt för ett kontokortsbedrägeri och sett 21 000 kronor försvinna från sitt konto. 

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Den 17 juni upptäckte Hultsfredsbon två transaktioner från sitt konto som han inte känner igen. Det visar sig att han har blivit av med 21 000 kronor och det är oklart hur det har gått till. Det har upprättats en anmälan om kontokortsbedrägeri.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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