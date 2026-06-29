HULTSFREDSBO BLEV AV MED FEMSIFFRIGT BELOPP

En man i 55-årsåldern från Hultsfred har blivit utsatt för ett kontokortsbedrägeri och sett 21 000 kronor försvinna från sitt konto.

Den 17 juni upptäckte Hultsfredsbon två transaktioner från sitt konto som han inte känner igen. Det visar sig att han har blivit av med 21 000 kronor och det är oklart hur det har gått till. Det har upprättats en anmälan om kontokortsbedrägeri.