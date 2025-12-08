08 december 2025
Hon får hänga med Diggiloo till Hultsfred –

Tuva Råwall får hänga med på Diggiloo-turnén efter vinsten i Idol. Foto: Skärmdump TV4

Hon får hänga med Diggiloo till Hultsfred – "Det är superkul"

NÖJE 08 december 2025 21.00

Stora namn som Jessica Andersson, Charlotte Perrelli, David Lindgren – och nu är också årets Idolvinnare Tuva Råwall klar för Diggiloo i Hultsfred.

På lördagen stod det klart att det blir 18-åriga Tuva Råwall från Partille som följer med på Diggiloo-turnén efter att ha vunnit Idol. Hon stod tillsammans med Love Hedlund Stenmarck i finalen och fick ur sig ordet ”Hjälp” när hon vann.

– Det här är så sjukt, sa hon sedan hon sjungit Lalehs ”Some die young” som sista låt och hyllats med stående ovationer.

”Det är superkul”

Nu antar hon att dagarna kommer bestå av massa musik, sa hon i Nyhetsmorgon, och vinsten innebär att hon får åka till Hultsfred i sommar, som en av alla artister i Diggiloo.

– Jättekul. Vi har haft det samarbetet i några år, att vinnaren får åka med på Diggiloo. Det är superkul. Det är en tävling där bästa man eller kvinna får vinna. Hon var självklart värd vinsten, kommenterar producent Patrik Krall.

Vågar du lova att publiken i Hultsfred får höra ”Some die young”?

– Det vet jag faktiskt inte. Processen med vad som ska göras sätter igång i januari, så det får man se, men det låter som det definitivt är en stor chans.

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

