Korpens tipspromenad 31/5 – här är vinnarna

54 personer gick tipspromenaden från VOK.

8 hade 12 rätt, 8 hade 11 rätt, och 9 hade 10 rätt. Vann gjorde Andreas Knutsson (12), Jocke Hammar (12) och Anders Nilsson (12).

Lottad vinst gick till Annika Andersson. På skiljefrågan vann Andreas Knutsson (7,37). Barnvinst gick till Olle Johansson och Alice Karlsson.

Lottad vinst från IOGT-NTO gick till Marianne Eklund. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 7,20 m

Rätt rad vuxen: 1XX 21X 12X 1X2

Rätt rad barn: 122 21X 2X1 2X1

Detta var vårens sista tipspromenad. Tack till er alla som deltagit!

Vi ses i höst igen.