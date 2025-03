Klara inspirerades i mormors trädgård – bidraget tog henne till SM

Klara Kågefors som driver Fiore Floristdesign är en av 20 florister som kvalificerat sig till SM. Ärofyllt förstås, i synnerhet som mästerskapet lockar de allra bästa inom branschen.

– Det brukar vara högt söktryck, det är många som vill vara med eftersom SM är så sällan. Det är en domarkår som bedömer allas inskickade bidrag anonymt.

Vad var din första reaktion när du knep en av de åtråvärda platserna?

– Jättekul, jag är förstås jätteglad att jag kom med. Eftersom SM är så sällan är det roligt att de satsade på det i år.

Tävlingsbidraget skulle ha tema ”växtkraft”. Det fick tolkas fritt, med vilken typ av arrangemang man ville.

– Jag gjorde en installation där jag använde grenar från mormors trädgård. Hon fick vara barnvakt, så gick jag ut i trädgården och tänkte. Det skapades liksom under tiden och blev vad det blev. På den vägen är det, säger Klara Kågefors.

Hur vill du beskriva ditt tävlingsbidrag?

– Jag gjorde som en vas. Växtkraft för mig är något som växer från ”ingenting”. Jag ville att grenarna som var karga och livlösa skulle få vara grunden till växtkraften och så gjorde jag väldigt mycket blommor i vasen.

Klaras andra SM

Senast SM arrangerades var 2020. Även då stod Klara Kågefors namn i startlistan, så det här är andra gången hon skickat in och gått vidare. Även Iselin Bråten Latif som driver More leafs please i Virserum har gått vidare. Här kan du läsa mer om det.

– Informationen om tävlingsmomenten kom idag, det har varit hemligt tills nu. Den första temauppgiften ska förberedas hemma och slutföras på plats under tävlingsdagen. Det har temat ”favoritblomma för säsongen”. Bedömningsmässigt ska bidraget hålla fredag-söndag, det är ett av kriterierna, så det gäller att välja blommor som håller bra. Utöver det består tävlingen av två hemliga uppgifter och de fem bästa går till final på kvällen. Då blir det ytterligare ett arbete.

Vad kommer du arbeta med för favoritblomma?

– Jag älskar att arbeta med säsongsblommor, men har inte riktigt landat i vad. Det behöver inte vara en specifik blomma, utan det kan grundas på en färg och form som jag väljer att utgå ifrån. Så jag får se vad som är i säsong, passande för det jag vill göra. Det är mycket att tänka till på, men jag ser nästan alla blomma som favoritblommor.

Klara Kågefors är mammaledig, så det finns mycket tid för promenader och det är ofta under de som inspirationen kommer.

Hur gick det förra gången du deltog i SM?

– Det gick bra. Det är ju väldigt speciellt att tävla i SM, man tävlar ju verkligen mot de bästa. Då var mina förhoppningar bara att lyckas genomföra de olika uppgifterna. Det var väldigt tidsbegränsat, så det var en annan typ av sätt att tävla på. Jag kom någonstans ”medel”, så jag var jättenöjd med det.

Hur högt sätter förhoppningarna nu?

– Jag brukar aldrig tänka på placering eller gå in för att vinna, jag vill bara göra det bästa jag kan och känna att jag är nöjd med det jag gör och håller min stil. För det är en bedömningssport och man jobba utifrån det man själv tycker är viktigt och vad man har för visioner, så blir man bedömd utifrån det. Det ska bli jättekul.